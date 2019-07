Il tecnico accoglie con gioia il francese, tra i centrocampisti più adatti per interpretare il 4-3-3 "sarrista". E Buffon lo battezza: "Un mix tra Pogba, Vidal e Marchisio".

Uno dei problemi palesati maggiormente dalla Juventus lo scorso anno riguardava le rotazioni e la poca omogeneità del reparto di centrocampo. Con Massimiliano Allegri è sempre stato premiato, principalmente, il fattore fisico: per questo, nella mediana bianconera, si sono spesso alternati ottimi corridori come Matuidi e Khedira (quando poteva giocare), con profili di contenimento alla Bentancur e calciatori universali tipo Emre Can. Il solo Pjanic, peraltro spostato come vertice basso davanti alla difesa, non è bastato a far fare il tanto agognato salto di qualità in mezzo, tanto è vero che - a un certo punto - Allegri ha dovuto pagare dazio in Europa, uscendo ridimensionato dal doppio confronto con l'Ajax. Per questo motivo la società ha agito in fretta sul calciomercato.

Dopo aver ufficializzato Aaron Ramsey, bloccato a gennaio e juventino formalmente dal primo giorno di luglio, a Torino hanno stretto in pochissimo tempo anche per Adrien Rabiot, bruciando la concorrenza furibonda di mezza Europa per assicurarselo. Il francese piaceva davvero a tanti e, a gennaio, sembrava a un passo dal passaggio al Barcellona, poi saltato a causa di alcuni problemi dei catalani prima con il PSG e poi con mamma Veronique, che di Adrien cura gli interessi e, già in passato, aveva dato dimostrazione di essere un personaggio abbastanza particolare.

Nonostante il riavvicinamento tra le parti, con i colossi inglesi a osservare interessati l'evolversi della situazione, Rabiot alla fine ha scelto i bianconeri: dopo aver sostenuto le visite mediche, il classe 1995 ha firmato il contratto che lo lega alla Juventus per 4 anni a 7 milioni di euro netti a stagione più, a margine, un bonus da 10 milioni per aver scelto Madama da svincolato. Già, perché sia Ramsey che Rabiot non sono costati un centesimo di cartellino. La politica della società è chiara: se ci sono occasioni a parametro zero, vanno valutate. E, sentendo le parole di Gianluigi Buffon, l'investimento sul centrocampista transalpino sembrerebbe essere un ottimo affare.

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore della Juventus: il centrocampista francese ha firmato per 4 anni ed era oggetto dei desideri di Maurizio Sarri, che ne apprezza la personalità e la capacità di verticalizzare ossessivamente l'azione

Il portiere ha avuto modo di conoscerlo fino in fondo durante questa stagione, nella quale però Rabiot è uscito dai radar abbastanza presto. Il PSG, appresa la volontà di non rinnovare, lo ha di fatto messo fuori squadra, emarginandolo per oltre quattro mesi. Lui si è allenato in disparte senza fiatare, dando mandato alla mamma di cercargli una sistemazione che possa rilanciarlo ai massimi livelli:

È un giocatore fortissimo. Un fuoriclasse con la forza fisica di Pogba, la personalità di Vidal e potenzialmente il dinamismo e la capacità di inserimento di Marchisio.

Un'investitura importante, quella di Gigi, che tratteggia perfettamente il Rabiot giocatore. Quello che il portierone emiliano non dice però rappresenta l'altra faccia della medaglia: il suo carattere difficile lo ha portato spesso a essere ingestibile e, alla Juventus, si dovrà lavorare fin da subito per spegnere ogni eventuale focolaio di ricaduta. Per esempio, celebre è il suo battibecco con Didier Deschamps prima del Mondiale 2018: il ct lo aveva inserito nella squadra riserve, lui ha declinato l'invito sghignazzandosela e partendo immediatamente per le vacanze.

Insomma, il ragazzo originario di Saint-Maurice è un tipo niente male, ma forse - come si legge sui social network in questi giorni - per fare un ulteriore salto di qualità la Juventus ha bisogno anche di personaggi del genere, meno soldatini e più irriverenti. Inoltre, particolare non da poco, il profilo di Rabiot sembrerebbe sposarsi in pieno con il credo tattico di Maurizio Sarri, che - secondo i beninformati - già da tempo aveva chiesto alla società di farglielo trovare come regalo di benvenuto.

Mezzala "verticale" e di possesso: Sarri lavorerà per sfruttarlo al meglio

Il colpo di mercato tanto agognato si è quindi concretizzato: il tecnico avrà a disposizione uno dei centrocampisti più forti di Europa a interpretare il calcio in maniera ossessivamente verticale. Inoltre, si parla di un calciatore giovane che, almeno sulla carta, deve ancora entrare nel vivo della propria carriera. Rabiot (e Ramsey) è l'unico al momento ad avere caratteristiche differenti dagli altri suoi colleghi citati poco prima: quando la sua testa non decide di fare le bizze, il campo ci restituisce un elemento elegante, bravo nel gioco aereo, dal fisico compatto e duttile quanto basta per consentire all'ex manager del Chelsea di passare a una mediana a due.

Duro ed efficace nei contrasti, preciso nei passaggi, buon recuperatore di palloni, se dovessimo immaginarlo oggi nella Juventus che ad agosto partirà per difendere il titolo, sicuramente è il papabile titolare per la zona del centrosinistra, dove si assocerebbe molto bene con Alex Sandro. Grazie al francese, Sarri potrebbe riproporre il centrocampo che a Napoli gli aveva regalato grandi soddisfazioni, un reparto che prevede un vertice basso tecnico (quello che gioca più palloni, per intenderci), un interno tecnico e dinamico e un altro che, all'occasione, sappia alzarsi da suggeritore a supporto dell'attacco.

Il suo impiego, almeno sulla carta, sarebbe comunque alternativo a quello di Ramsey, col quale potrebbe giocare qualora Sarri decidesse di varare un 4-3-1-2, dove il gallese avanzerebbe dietro alle due punte permettendo al francese di mantenere la propria posizione naturale. Con il mercato appena aperto però gli scenari rimangono parecchi, perché la Juventus potrebbe addirittura pensare di fare un altro investimento top e, qualora ci riuscisse, ecco che le gerarchie potrebbero cambiare.

Gente come Pogba e Milinkovic-Savic porterebero in dote qualità e tanti gol, cosa che a Rabiot non è mai riuscita particolarmente bene. Il francese, però, è uno dei pochi capaci a mixare tutte quelle caratteristiche fondamentali per essere considerato un universale. Per questo Sarri lo ha fortemente voluto: l'ex manager del Chelsea sa di poter contare su di lui in qualunque circostanza, magari permettendogli anche di fare alcune valutazioni in uscita su gente che non trova affine al proprio credo (Khedira e Matuidi su tutti).

Di certo c'è che una mezzala verticale come Rabiot era fondamentale per cominciare a lavorare sulla Juventus del futuro. Quella che non solo dovrà ripetersi in campionato, ma anche dare l'assalto alla Champions League, competizione nella quale il 24enne francese ha già messo insieme 36 presenze complessive. E l'esperienza, si sa, in questi casi non è mai troppa.