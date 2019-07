Insieme a Skriniar e de Vrij, l'uruguaiano comporrà la difesa a 3 della nuova Inter di Antonio Conte che pian piano sta prendendo forma. In giornata dovrebbe arrivare anche l'ufficialità degli acquisti di Valentino Lazaro e Stefano Sensi, mentre c'è ancora da lavorare per quanto riguarda il grande colpo in attacco: Romelu Lukaku.

"C'è un nuovo sceriffo in città: Diego Godin è dell'Inter!", questo il Tweet apparso sull'account dei nerazzurri. Il 33ennne, che arriva a parametro zero dall'Atletico Madrid, ha firmato con l'Inter un contratto fino al 2022 a 4.5 milioni di euro a stagione che potranno diventare 6 con i bonus.

Che Diego Godin fosse un nuovo giocatore dell'Inter si sapeva da tempo, ma ora c'è anche l'ufficialità. Il club nerazzurro ha annunciato il centrale classe 1986 all'alba del 1° luglio, giorno in cui prende effettivamente il via il calciomercato estivo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK