I neroverdi si sono assicurati l'attaccante classe 1987 che è pronto a firmare un triennale.

di Redazione Fox Sports - 01/07/2019 10:12 | aggiornato 01/07/2019 10:17

Francesco Caputo saluta l'Empoli, che nella prossima stagione giocherà in Serie B, e sposa il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il bomber classe 1987, reduce da un super campionato in cui ha collezionato 16 gol e 3 assist in 38 presenze, sarà pagato dai neroverdi 7,5 milioni di euro e firmerà un contratto di tre anni a circa 1 milione a stagione a salire (ogni anno prenderà 500mila euro in più).

La richiesta iniziale dell'Empoli era di 10 milioni, una distanza che è stata colmata inserendo nell'affare il centrocampista Filippo Bandinelli (24) e l'attaccante Ettore Gliozzi (23), che andranno a giocare in Toscana in Cadetteria. Gli azzurri hanno chiesto anche Frattesi e sono in attesa di una risposta. Intanto in casa Sassuolo sono in uscita Falcinelli e Babacar, che piacciono rispettivamente a Spal ad alcune squadre in Premier League.