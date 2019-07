L'attaccante argentino torna ufficialmente alla Juventus prima di cambiare nuovamente maglia: in Spagna lo vuole l'Atletico Madrid di Simeone.

di Redazione Fox Sports - 01/07/2019 12:31 | aggiornato 01/07/2019 12:36

Addio Chelsea, ora è ufficiale. I Blues hanno deciso di non riscattare Gonzalo Higuain e lo hanno rispedito alla Juventus dopo soli sei mesi in cui ha collezionato 18 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni. Il Pipita non rimarrà in bianconero nonostante la presenza del suo mentore Maurizio Sarri. L'intenzione del direttore sportivo Fabio Paratici è di venderlo a titolo definitivo.

Sull'argentino c'è la Roma, una destinazione che è stata però respinta fortemente dal fratello del giocatore, Nicolas: "In Italia giocherà solo nella Juventus", ha detto. Non resta quindi che seguire un'altra strada che porta in Liga.

Come riportato da Diego Borinsky, giornalista argentino, il classe 1987 potrebbe rimettere piede in Spagna per vestire la maglia dell'Atletico Madrid di Simeone, che sta per salutare la stella Antoine Griezmann. Tra le fila dei Colchoneros, il 31enne ritroverebbe Alvaro Morata, suo ex compagno di squadra al Real Madrid che come lui ha giocato anche nella Juventus.