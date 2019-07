Le parole di Giampiero Pocetta, agente del centrocampista italiano.

di Redazione Fox Sports - 01/07/2019 11:55 | aggiornato 01/07/2019 16:00

Lo vogliono tante squadre, ma Lorenzo Pellegrini è destinato a rimanere alla Roma. Perché è quello che vuole, perché ha intenzione di dar seguito alle parole di Francesco Totti che lo ha caricato di responsabilità durante la conferenza stampa d'addio al club giallorosso. Un desiderio, quello del centrocampista classe 1996, confermato anche dal suo agente Giampiero Pocetta a Sky Sport:

Lorenzo è lusingato dall'interesse di club importanti, ma rimarrà alla Roma. Ripeto, rrimarrà alla Roma. In questi mesi si è parlato tanto del suo futuro,, tante squadre hanno chiesto informazioni, alcune avevano sicuramente progetti interessanti. Sia qualche settimana fa, sia anche recentemente. E, in tutta sincerità, Lorenzo è estremamente lusingato di tutto questo interesse, sia in Italia che all’estero. Ma altrettanto sinceramente vi posso dire che Lorenzo rimarrà alla Roma”

Pocetta ha proseguito:

Le parole di Totti? Lorenzo è stato contentissimo di quelle parole e sente ancora più resonsabilità addosso. Lui dalle responsabilità non è mai fuggito. Alla base però c’è la convinzione che il progetto giallorosso, riabbracciato due anni fa, sia ancora più che valido. Intrigante, almeno tanto quanto quello proposto dagli altri. E lui vuole farne parte”

Sulla clausola di 30 milioni:

La clausola è una chiave per uscire da una stanza in cui non vuoi più stare. Mi sembra che la volontà di Lorenzo sia molto chiara: vuole la Roma. Se avesse voluto andare via, lo avrebbe potuto già fare

Sul rinnovo:

L’adeguamento del contratto non è una priorità. Ne stiamo parlando, ma non è una cosa urgente. Né questo, né la clausola. Lorenzo la sua volontà l’ha dimostrata, la dimostra tutti i giorni senza dover fare proclami”

