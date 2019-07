La trattativa che potrebbe portare al ritorno in Spagna del brasiliano entra nel vivo: i blaugrana pensano di inserire una contropartita e studiano un contratto a rendimento. Perplesso il presidente della Liga Tebas.

1 condivisione

di Simone Cola - 01/07/2019 11:29 | aggiornato 01/07/2019 11:34

A distanza di appena due anni dal trasferimento record che lo portò dal Barcellona al PSG, Neymar sembra pronto a tornare protagonista del calciomercato estivo e a compiere il percorso inverso, che lo porterà nuovamente a indossare la camiseta blaugrana in un ipotetico tridente offensivo con Leo Messi e Antoine Griezmann che potenzialmente avrebbe ben pochi rivali al mondo in termini di gol e spettacolo.

Di Neymar lontano da Parigi si parla ormai da circa due anni, cioè dal momento stesso in cui il PSG lo prelevò dal Barcellona pagando fino all'ultimo centesimo la mostruosa clausola di rescissione, fissata a suo tempo dai blaugrana nell'ordine di 222 milioni di euro. Una mossa che rendeva il brasiliano il calciatore più costoso di sempre e lo investiva di un compito importante, difficile ma stimolante: dimostrare di essere il migliore al mondo, trasformando il club di Nasser Al-Khelaifi in una realtà capace non solo di dominare la Francia, ma di fare lo stesso anche in Europa.

Adesso, dopo due anni di chiacchiere più o meno fondate sull'argomento, ecco che qualcosa si muove davvero: Neymar desidera davvero lasciare Parigi e non per andare al Real Madrid, che nel frattempo si è affidato a Eden Hazard e semmai punta Mbappé per il futuro, ma per tornare allo stesso Barcellona tradito due estati fa, una mossa che ovviamente non piace a tutti e che a lungo è sembrata irrealizzabile. Tutto vero invece, Barça e PSG per diversi media sarebbero ormai ai dettagli: due anni dopo O Ney è pronto a tornare il re dell'estate.

Neymar aveva lasciato il Barcellona anche per non giocare all'ombra di Leo Messi: due anni dopo questo non sembra essere più un problema per il brasiliano.

Barcellona-Neymar: nell'affare entra Coutinho

Secondo il quotidiano francese Le Parisien la trattativa, impensabile fino a poche settimane fa, sarebbe diventata concreta con il ritorno al PSG di Leonardo come direttore sportivo: il brasiliano avrebbe infatti pensato di rinunciare al connazionale dopo essersi incontrato con i vertici del club, insoddisfatti del rendimento di Neymar in questi ultimi due anni e pronti a cederlo al "prezzo di saldo" di 222 milioni di euro, la stessa cifra sborsata nell'estate 2017.

A Parigi O Ney ha giocato 58 partite, segnando 51 gol e realizzando anche 29 assist (dati Transfermarkt) conquistando tutto a livello nazionale ma fallendo nel compito di portare il PSG a essere un candidato credibile per la vittoria della Champions League. I continui infortuni e le vicende extracalcistiche avrebbero portato il club francese a valutare l'idea di rinunciare al brasiliano per 222 milioni di euro, cifra di molto inferiore alla richiesta iniziale di 300 e che potrebbe ridursi ulteriormente con l'inserimento di alcune contropoartite tecniche nell'operazione.

Il nome più gettonato è quello di Philippe Coutinho, che non è mai stato capace di imporsi al Camp Nou e potrebbe cercare una rinascita a Parigi, ma si parla anche del centrocampista croato Rakitic e del centrale difensivo campione del mondo Samuel Umtiti. Aspetti decisivi nella trattativa la volontà di entrambi i club nel riportare Neymar in Spagna, quella del presidente blaugrana Bartomeu - che sogna un tridente con il brasiliano, Griezmann e Messi - e quella del PSG di liberarsi di un calciatore ingombrante e scontento.

I continui infortuni patiti nell'esperienza parigina sono però un campanello d'allarme importante per il Barça: per tornare in Catalogna Neymar è pronto ad abbassarsi il ricco ingaggio da 30 a 24 milioni a stagione, tuttavia il club spagnolo starebbe pensando a un contratto a rendimento. A rivelarlo è Mundo Deportivo, che spiega come il Barcellona sarebbe pronto a offrire al giocatore uno stipendio che prevederà numerosi bonus basati su presenze e obiettivi raggiunti, un modo per assicurarsi di avere il massimo da un campione che si è dimostrato comunque negli ultimi tempi estremamente fragile.

Al PSG Neymar ha vinto tutto a livello nazionale ma si è dimostrato incapace di traghettare il club verso una dimensione europea importante.

Barça e O Ney, i pro e i contro

L'aspetto economico legato al ritorno di Neymar al Barcellona è invece sottolineato da Marca, che ricorda come il brasiliano sia uno dei calciatori più noti e seguiti al mondo - su Instagram ha 121 milioni di follower - e come questo incida non poco a livello mediatico per il club che ne detiene le prestazioni sportive: O Ney, insomma, oltre a garantire gol e spettacolo sul campo garantisce anche pubblicità e vendite nel merchandising, aspetti di cui va sempre tenuto conto nel calcio moderno. Assicurandosi il suo ritorno, il Barça si assicurerebbe un vero e proprio megafono a livello mediatico.

Non mancano però le voci fuori dal coro, contrarie al ritorno del figliol prodigo dopo il tradimento del 2017. A parte della tifoseria blaugrana si è aggiunta infatti la voce del presidente della Liga Javier Tebas, che ospite del programma radiofonico "El Transistor” su Onda Cero non ha utilizzato mezzi termini per esprimere le proprie perplessità nei confronti della vasta operazione di calciomercato messa in piedi da PSG e Barcellona.

Preferisco che Neymar non torni al Barcellona. Siamo sempre favorevoli all'acquisto di grandi calciatori, ma nel suo caso questo non farebbe bene al torneo perché la notizia è sempre se ha fatto questo o quello. Abbiamo lavorato molto duramente per l'immagine della Liga e non vogliamo che la nostra immagine cambi. Può essere un grande calciatore, ma il comportamento è molto importante nei valori che cerchiamo di trasmettere. Se non è un esempio corretto fuori dal campo preferisco che non torni.

Parole che non dovrebbero fermare un affare voluto fortemente dal Barcellona, dal PSG e dallo stesso Neymar. Che mai come in questo momento sembra ormai prossimo a tornare a casa, sconvolgendo ancora una volta il calciomercato.