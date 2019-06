Il Dottore dopo l'incidente con Nagakami: "Ci siamo toccati, è stato un mio errore. Voglio rifarmi in Germania, è stato un weekend negativo".

2 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/06/2019 17:00 | aggiornato 30/06/2019 17:06

Quello che si è appena chiuso è stato un fine settimana da dimenticare per Valentino Rossi, finito come peggio non si poteva: cadendo al quinto giro del Gran Premio di Assen dopo un tocco con Nagakami.

Il Dottore non ha nascosto la delusione ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta da Vinales, prendendosi la responsabilità dell'incidente arrivato alla curva 8 con il pilota giapponese (fortunatamente illeso).

Mi spiace, è stato un errore ed è un peccato perché stavo andando forte. Il weekend è stato difficile, voglio rifarmi in Germania. Peccato perché potevamo far bene.

Altra brutta giornata per Rossi che per la prima volta nella sua carriera si è ritirato in tre gare consecutive del Mondiale di MotoGP. Ennesimo segnale che questa stagione è nata sotto una stella negativa.