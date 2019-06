🇱🇻 Giampiero Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana Il tecnico ha firmato un contratto per l'attuale stagione sportiva con opzione. Nel ringraziarlo per l’encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa la Società augura a Leonardo Menichini le migliori fortune. pic.twitter.com/MzJEnQkBoH

Giampiero Ventura riparte dal campionato cadetto : dopo giorni di trattative è arrivato l'annuncio ufficiale che svela come l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana sia stato scelto dalla Salernitana come prossimo allenatore.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK