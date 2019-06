sorteggiato il tabellone maschile del più prestigioso dei tornei del Grande Slam. Lorenzo Sonego intanto vince il primo titolo della sua carriera ad Antalya.

30/06/2019

È stato sorteggiato il tabellone maschile del torneo di Wimbledon all’All England Club, storico teatro dei Championships, il più prestigioso dei tornei del Grande Slam. Lorenzo Sonego intanto vince il primo titolo della sua carriera ad Antalya.

Il campione in carica e quattro volte campione sull’erba dell’All England Club Novak Djokovic debutterà contro il tedesco Phillip Kohlschreiber, avversario sempre ostico, che ha battuto il serbo a Indian Wells lo scorso Marzo. Nei turni successivi Djokovic potrebbe affrontare il vincitore del match tra Denis Kudla e Malek Jaziri, il finalista di Montecarlo Dusan Lajovic e la grande rivelazione della stagione 2018 Felix Auger Aliassime negli ottavi di finale.

Nel caso di passaggio del turno il numero 1 del mondo potrebbe incrociare il vincitore delle ATP Next Gen Finals di Milano 2018 Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale oppure il russo Danil Medvedev. Nella semifinale l’avversario di Djokovic potrebbe uscire dalla sfida tra il finalista della passata edizione del torneo di Wimbeldon Kevin Anderson e il vincitore delle ATP Finals 2018 Alexander Zverev.

Federer e Nadal potrebbero incontrarsi in semifinale a Wimbledon

Anderson ha battuto Roger Federer nei quarti di finale nell’edizione dell’anno scorso prima di vincere 26-24 al quinto set contro lo statunitense John Isner in semifinale. Da quest’anno non ci saranno più partite infinite al quinto set perché gli organizzatori hanno introdotto il tie-break sul 12-12 al quinto set.

Anderson, che sta tornando da un infortunio al gomito, avrà come possibili rivali il francese Pierre Hugues Herbert nel primo turno. Nel caso dovesse andare avanti il sudafricano potrebbe affrontare il finalista dell’edizione 2015 Milos Raonic o Stan Wawrinka (due volte ai quarti di finale all’All England Club nel 2014 e nel 2015).

Nella parte bassa del tabellone principale sono stati sorteggiati Roger Federer e Rafael Nadal, che potrebbero affrontarsi in semifinale. Lo svizzero, che va a caccia del nono titolo a Wimbledon e ha appena vinto il torneo di Halle per la decima volta in carriera), inizierà il suo percorso contro Lloyd Harris nel primo turno e Jan Clarke oppure Noah Rubin al secondo turno. Il terzo turno potrebbe mettere di fronte lo svizzero contro un giocatore francese (il semifinalista degli Australian Open Lucas Pouille o Richard Gasquet). I successivi avversari di Federer sul cammino verso la semifinale potrebbero essere il croato Borna Coric (vincitore sullo svizzero nella finale di Halle del 2018) negli ottavi di finale e Kei Nishikori nei quarti di finale.

Nadal, due volte vincitore a Wimbledon nel 2008 e nel 2010, debutta contro il giapponese Yuichi Sugita al primo turno prima della rivincita contro l’australiano Nick Kyrgios, che sconfisse lo spagnolo a Wimbledon nel 2014. I successivi avversari del campione maiorchino saranno Denis Shapovalov oppure Jo Wilfried Tsonga nel terzo turno, il finalista di Wimbledon 2017 Marin Cilic al quarto turno e il vincitore di Indian Wells Dominic Thiem o il trionfatore dell’ultimo torneo di Montecarlo Fabio Fognini nei quarti di finale. Nadal e Thiem si sono affrontati nelle ultime due finali del Roland Garros. Lo spagnolo ha commentato la regola del sorteggio con le teste di serie.

Rispetto il regolamento di Wimbledon ma credo sia sbagliato.

Fognini debutterà contro il Next Gen statunitense Frances Tiafoe in uno dei match di primo turno più interessanti. Il trentaduenne ligure potrebbe incrociare l’ungherese Marton Fucsovics oppure Dennis Novak e Gilles Simon nel terzo turno. Gli altri incontri di primo turno più importanti sono: Dominic Thiem contro Sam Querrey (finalista al torneo di Eastbourne), Marin Cilic contro Adrian Mannarino e Bernard Tomic vs Jo-Wilfried Tsonga.

Questi sono gli incontri di primo turno che riguardano i giocatori italiani: Matteo Berrettini vs Aljaz Bedene, Marco Cecchinato vs Alex De Minaur, Andreas Seppi vs Nicolas Jarry, Thomas Fabbiano vs Stefanos Tsitsipas, Paolo Lorenzi vs Danil Medvedev, Lorenzo Sonego vs Marcel Granollers, Andrea Arnaboldi vs Ivo Karlovic. Berrettini, recente vincitore a Stoccarda e semifinalista a Halle, potrebbe affrontare Marcos Baghdatis al secondo turno, Diego Schwartzman oppure Filip Krajnovic al terzo turno e Roger Federer negli ottavi di finale.

Tabellone di Wimbledon femminile: possibile ottavo di finale tra Kerber e Williams

La campionessa uscente Angelique Kerber e la sette volte vincitrice di Wimbledon Serena Williams sono state sorteggiate nella stessa parte del tabellone e potrebbero affrontarsi negli ottavi di finale in una rivincita della finale di Wimbledon 2018.

Serena Williams debutterà contro l’italiana Giulia Gatto Monticone, che ha superato brillantemente il turno di qualificazione disputato a Rohempton. La vincitrice di questo match affronterà la ceca Krystina Pliskova (sorella gemella di Karolina) oppure Kaja Juvan e la tedesca Julia Goerges. Lo scorso anno Williams sconfisse Goerges in semifinale.

Kerber, finalista in questa settimana a Eastbourne, sfiderà la connazionale Tatjana Maria nel secondo turno, Kateryna Kozlova oppure Lauren Davis nel secondo turno e Carla Suarez Navarro o Maria Sharapova. Kerber ha battuto di recente Sharapova 6-2 6-3 settimana scorsa a Maiorca.

L’australiana Ashleigh Barty arriva a Wimbledon dal doppio successo al Roland Garros e a Birmingham, che le ha permesso di salire al primo posto del Ranking WTA. Barty avrà un cammino molto impegnativo perché dovrà affrontare Zheng Saisiai al primo turno, Alison Van Uytvanck o Svetlana Kuznetsova al secondo turno, la vincitrice di Wimbledon 2017 Garbine Muguruza al terzo turno, la vincitrice del torneo di Dubai 2019 Belinda Bencic agli ottavi di finale e Serena Williams o Angelique Kerber ai quarti di finale. Nella parte alta del tabellone potrebbe esserci un grande quarto di finale tra l’olandese Kiki Bertens e la ceca Karolina Pliskova, due volte vincitrice a Wimbledon nel 2011 e nel 2014.

La vincitrice degli Australian Open 2019 Naomi Osaka debutterà con Yulia Putintseva. La nipponica potrebbe affrontare la vincitrice del torneo juniores di Wimbledon 2018 Iga Swiatek al secondo turno e la rivelazione stagionale Sofia Kenin, fresca vincitrice al torneo di Maiorca sull’erba e sorpresa del Roland Garros con la vittoria su Serena Williams.

Osaka potrebbe giocare il suo quarto di finale contro Simona Halep in una possibile sfida tra campionesse Slam. Nella parte bassa del tabellone la vincitrice dei tornei di Roma e Eastbourne Karolina Pliskova potrebbe affrontare Marketa Vondrousova oppure Anett Kontaveit negli ottavi di finale e Elina Svitolina nei quarti di finale. L’italiana Camila Giorgi debutterà contro l’astro nascente Dayana Yastremska nel torneo che le ha regalato il primo quarto di finale della sua carriera in un torneo del Grande Slam.

Lorenzo Sonego vince il primo torneo della sua carriera ad Anatlya

Il ventiquattrenne torinese Lorenzo Sonego ha vinto il primo torneo della sua carriera aggiudicandosi il Turkish Airlines Antalya Open sull’erba nella città turca di Antalya battendo il diciannovenne Next Gen serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-1 dopo 2 ore e 46 minuti in una giornata caldissima.

Grazie al successo in terra turca il tennista piemontese continua la sua scalata nel Ranking ATP passando dalla settantacinquesima alla quarantaseiesima posizione. Sonego è il quarto giocatore italiano a vincere un torneo in questa stagione eccellente per il nostro tennis dopo Marco Cecchinato a Buenos Aires, Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo e Matteo Berrettini sull’erba di Stoccarda. Significativo sottolineare che due tennisti italiani hanno vinto tornei sull’erba su una superficie tradizionalmente meno favorevole ai giocatori azzurri rispetto alla terra battuta.

Sonego è stato costretto agli straordinari perché ha dovuto giocare l’ultima parte della semifinale contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta nello stesso giorno della finale a causa della pioggia caduta su Antalya nel pomeriggio di Venerdì sul punteggio di 6-3 5-5 in favore dell’italiano. Nella semifinale Sonego ha mancato quattro match point nel nono gioco prima di vincere il tie-break del secondo set per 7-2.

Nella finale Sonego si è procurato due palle break nel sesto game, ma Kecmanovic le ha salvate. L’azzurro ha tenuto i suoi turni di battuta e ha avuto la terza palla break sul 5-4 sul set point, ma Kecmanovic l’ha salvata con un’accelerazione di dritto. Kecmanovic ha salvato due altre palle break prima di pareggiare il conto sul 5-5. Kecmanovic, che si allena in Florida presso l’Accademia di Nick Bollettieri, ha salvato un altro set point prima di trascinare il primo parziale al tie-break. Kecmanovic si è portato in vantaggio per 6-4 procurandosi due set point e ha sfruttato la seconda opportunità chiudendo il primo set per 7-5 dopo 1 ora e 12 minuti.

I due giocatori hanno tenuto il loro turno di servizio fino al 5-4 nel secondo set. Sonego ha annullato una palla break sul match point e ha tenuto il servizio portando il punteggio in parità sul 5-5. Nel secondo tie-break Sonego si è portato in vantaggio per 5-3 sfruttando un doppio fallo di Kecmanovic e ha conquistato il set point con un dritto vincente prima di aggiudicarsi il secondo set con una volée. Sonego ha dominato il terzo set per 6-1 con due break nel quarto e sesto game.

È il mio primo titolo e sono contento per la mia famiglia, per il mio coach e la gente che mi sostiene. Mi piace molto giocare sull’erba. Mi sono divertito e ora mi preparo per Wimbledon. E’ una buona opportunità per me perché ho ottime sensazioni. Darò il mio meglio.

Taylor Fritz vince il primo titolo della sua carriera

Il ventunenne statunitense Taylor Fritz ha dominato la finale del torneo sull’erba inglese Nature Valley International di Eastbourne battendo il connazionale Sam Querrey (semifinalista a Wimbledon due anni fa) con il punteggio di 6-3 6-4. Fritz ha vinto il primo titolo della sua carriera a tre anni di distanza dalla finale persa contro il giapponese Kei Nishikori. Il torneo della località balneare inglese non lontana da Brighton precede come da tradizione di una settimana l’inizio di Wimbledon.

Straordinario. Non riesco ancora a crederci. Sto cercando ancora di realizzare. Volevo vincere un torneo dal giorno in cui persi la mia prima finale quando avevo 18 anni. Ho avuto la sensazione di dover aspettare a lungo.

Il torneo di Eastbourne ha fatto registrare anche l’eccellente risultato di Thomas Fabbiano, che ha raggiunto la semifinale prima di perdere con onore contro Sam Querrey in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 7-6.

Pliskova supera Kerber nella finale femminile di Eastbourne

La ceca Karolina Pliskova ha vinto il torneo femminile di Eastbourne per la seconda volta nelle ultime tre edizioni dopo il successo nel 2017. Pliskova ha vinto la finale del classico torneo inglese battendo nettamente la campionessa di Wimbledon 2018 Angelique Kerber con il punteggio di 6-1 6-4.

Pliskova ha conquistato il quattordicesimo titolo della sua carriera su ventisei finali disputate e il terzo sull’erba al termine di una settimana perfetta nella quale ha perso solo diciannove game in cinque partite. Pliskova è diventata la seconda giocatrice a vincere tre tornei in questa stagione dopo Ashleigh Barty. La ceca ha trasformato quattro palle break su tredici a sua disposizione e ha perso la battuta una volta.

Pliskova si è portata in vantaggio per 4-0 con due break. Kerber ha strappato la battuta nel quinto game recuperando un break di svantaggio ma Pliskova ha conquistato il terzo break prima di salvare una palla break nel settimo game concludendo il primo set per 6-1 dopo 29 minuti. Kerber ha subito il quarto break. Pliskova ha tenuto il servizio fino alla fine del secondo set. Kerber ha salvato tre palle break ma Pliskova ha concluso la partita con un vincente di rovescio.