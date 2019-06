L'NBA si prepara ad accogliere un nuovo giocatore italiano: Nicolò Melli sta infatti per firmare con i New Orlean Pelicans, franchigia che poche settimane fa ha salutato Anthony Davis, in procinto di passare ai Los Angeles Lakers.

La notizia arriva da Adrian Wojnarowski di ESPN, che rivela come l'ala della Nazionale azzurra sia vicina ad approdare negli Stati Uniti dopo due stagioni passate con la maglia di Fenerbahce, di cui è stato top scorer nelle ultime finali di Eurolega.

EuroLeague power forward Nicolo Melli is finalizing a two-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Melli, 28, was the top scorer in the EuroLeague Finals for Fenerbahce last season.