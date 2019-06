Vinales conferma il pronostico della vigilia e vince una gara meritatissima, dopo essere apparso veloce sin dalle FP1. Sul podio Marquez e Quartararo. 4° Dovizioso, Out Valentino dopo un paio di giri.

di Luigi Ciamburro - 30/06/2019 13:31 | aggiornato 30/06/2019 15:02

Maverick Vinales riporta la Yamaha sul gradino più alto della MotoGP dopo la su ultima vittoria a Phillip Island nella stagione 2018. Il tracciato di Assen si conferma terreno favorevole per la M1, che si riconferma una moto dall'ottimo telaio, perfetto nei cambi di direzione a velocità sostenuta. Stavolta nulla ha potuto Marc Marquez, ma nonostante alcune difficoltà e la scelta azzardata della soft al posteriore riesce a guadagnare 20 punti preziosi per la classifica e incremente di ulteriori tre distanze il vantaggio su Andrea Dovizioso.

Ducati in lieve affanno su una pista dove il turning è fondamentale. Il forlivese chiude 4° con un gap di 14 secondi dal vincitore, nel finale Franco Morbidelli beffa Danilo Petrucci, autore di un week-end discreto in cui ha sofferto non poco di aderenza. Gara da dimenticare per Valentino Rossi che dopo pochi giri sbaglia e butta fuori anche la Honda di Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese del team LCR viene trasportato al centro medico, ma fortunatamente nulla di grave.

Ottima la prestazione di Andrea Iannone che riesce a chiudere in top-10. Il pilota Aprilia, partito dall'ultima fila, si è reso autore di una lunga serie di sorpassi che gli hanno permesso di incassare il suo miglior risultato stagionale. Prossimo appuntamento con il Motomondiale fra cinque giorni al Sachsenring, dove Marc Marquez vince da nove stagioni consecutive.

M. Vinales 40:55.415 M. Marquez +4.854 F. Quartararo +9.738 A. Dovizioso +14.147 F. Morbidelli +14.467 D. Petrucci +14.794 C. Crutchlow +18.361 J. Mir +24.268 J. Miller +26.496 A. Iannone +26.997

MotoGP, la cronaca della gara di Assen

24° giro - Bagarre tra Dovizioso, Petrucci e Mir, lo spagnolo della Suzuki sbaglia e ne approfitta Morbidelli. Vinales ha due secondi di vantaggio sull'inseguitore Marquez.

22° giro - Dovizioso e Petrucci bruciano Mir.

21° giro - Fuori pista Karel Abraham. Vinales guadagna terreno su Marquez.

20° giro - Petrucci sbaglia, Mir e Dovizioso ne approfittano

19° giro - Vinales non cede e si riporta davanti. Mir sorpassa Dovizioso e guadagna la quinta posizione.

Who wants to lead this race?! 🤔@mvkoficial12 loses the advantage due to an error at turn 1, then scythes straight back past @marcmarquez93! 🔄#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/YDj888Dw8x — MotoGP™ 🇳🇱 (@MotoGP) June 30, 2019

18° giro - Marc Marquez sembra non soffrire la gomma soft e si porta in testa.

16° giro - Vinales al comando, Marquez supera Quartararo. Petrucci supera Dovizioso: in evidente difficoltà il forlivese della Ducati. Fuori Zarco.

14° giro - Vinales supera Marquez e si porta in seconda posizione.

12° giro - Quartararo si rimette davanti. Petrucci sale in quinta posizione alle spalle del Dovi.

11° giro - Marc Marquez supera Quartararo e si porta in testa al gruppo.

9° giro - Dovizioso 4° perde qualche decimo da Vinales. Marquez monta gomma morbida e negli ultimi giri potrebbe perdere grip

7° giro - La top-10: Quartararo, Marquez, Vinales, Dovizioso, Mir, Petrucci, Morbidelli, Crutchlow, Miller e Zarco

5° giro - Cadono Valentino Rossi e Takaaki Nakagami alla curva 8.

4° giro - Quartararo al comando, ma alle spalle arriva Marquez, seguiti da Vinales e Dovizioso, 11° Rossi

3° giro - Cade Rins! Uno zero pesante per lo spagnolo della Suzuki.

2° giro - Alex Rins al comando, Marquez supera Vinales e guadagna la quarta posizione. 7° Petrucci, Valentino Rossi sale in 13esima piazza.

1° giro - Grande partenza di Joan Mir, le due Suzuki davanti seguite da Quartararo e Vinales, 5° Marquez davanti a Dovizioso. 14° Rossi

14:00 - Inizia il giro di ricognizione

13:57 - Prima fila con età media più bassa nella storia della MotoGP. Nella top-5 il più anziano è il 26enne Marc Marquez. Due minuti al via per il Gran Premio di Assen 2019.

13:53 - Soft al posteriore anche per Alex Rins

13:50 - Scelta di gomme azzardata per Rossi e Marquez: media all'anteriore e soft al posteriore. Media all'anteriore e hard al posteriore per Danilo Petrucci. Con temperature dell'asfalto non troppo estreme la hard potrebbe rappresentare un asso nella manica per Ducati.

13:46 - Assen è il tracciato più favorevole alle Yamaha. La casa di Iwata si gioca una grande occasione per tornare sul gradino più alto del podio. L'ultima vittoria risale al GP d'Australia 2018 ad opera di Vinales.

13:43 - Valentino Rossi ha vinto qui ad Assen l'ultima gara nella stagione 2017. Il Dottore proverà a guadagnare posizioni alla partenza e a riconfermarsi animale da gara. Un'impresa difficile ma non impossibile per il nove volte iridato.

13:37 - In Moto3 vittoria di Tony Arbolino (Snipers) con Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) in seconda posizione. In Moto2 podio per Luca Marini del team Sky VR46. Per seguire il pregara in diretta guarda qui.

13:35 - Temperature leggermente inferiori rispetto al mattino (26° C), ma soffia vento e potrebbe incidere sullo stile di guida dei piloti. Ricordiamo che Jorge Lorenzo non sarà in pista dopo l'infortunio rimediato venerdì alla curva 7. Il pilota della Repsol Honda è già a Lugano per iniziare la riabilitazione e provare ad esserci per la gara di Brno in programma il 4 agosto.

Marc Marquez ad Assen

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Il sabato di qualifiche MotoGP sul circuito di Assen vede ancora un volta Fabio Quartararo grande protagonista, autore della sua terza pole position stagionale. Il rookie francese riesce a sfruttare al meglio le caratteristiche del tracciato olandese fatto quasi a misura della Yamaha, con pochi rettilinei e un susseguirsi di curve lente e veloci che esaltano l'agilità del telaio della YZR-M1. Non è forse un caso che sulla seconda casella in griglia di partenza ci sia Maverick Vinales, entrambi costantemente veloci sin dalle prove libere del venerdì.

Bene anche la Suzuki, costruttore tra i favoriti alla vigilia del GP di Assen, forte di una GSX-RR altrettanto agile nei frequenti cambi di direzione ad alta velocità. Alex Rins chiude la prima fila, mentre Joan Mir occuperà la quinta finestra, il suo miglior risultato dall'esordio in classe regina. Non sono ancora al top della forma sia Marc Marquez, che sul passo gara potrà sicuramente riemergere nelle posizioni che gli competono, sia le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, rispettivamente in terza e quarta fila. La Desmosedici GP19 ha stranamente patito l'innalzamento delle temperature pomeridiano, costringendo i tecnici di Borgo Panigale a studiare un assetto che conferisca più grip a scapito della maneggevolezza.

Ancora una volta in difficoltà Valentino Rossi, 14esima piazza in griglia, che sembra non aver trovato una soluzione ai problemi nel corso del warm-up. Anche per il Dottore problemi di grip di difficile comprensione, dal momento che ci sono due Yamaha in prima fila. Male anche Andrea Iannone che decollerà dall'ultima fila, dopo aver illuso con il 6° crono del venerdì. Con temperature dell'asfalto superiori ai 40° C occhi puntati alle gomme, con la mescola media che dovrebbe essere la soluzione privilegiata per il posteriore.