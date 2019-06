Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il classe '95 sosterrà domani le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto esattamente nel giorno in cui diventa un giocatore svincolato dai campioni di Francia.

Ora è davvero fatta: Adrien Rabiot è un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa di calciomercato fra il club bianconero e l'ormai ex giocatore del PSG è stata definita e il centrocampista sarà a Torino già in serata.

Chiusa la trattativa per il giocatore del PSG: atteso in serata a Torino, domani farà i controlli per poi firmare un quadriennale.

