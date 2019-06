Il ds Ausilio e l'ad Marotta hanno centrato il traguardo, fondamentale a livello di bilancio per non avere problemi con il Fair Play Finanziario: i soldi arrivano dalla cessione di numerosi giovani prodotti della Primavera nerazzurra.

30/06/2019 14:27 | aggiornato 30/06/2019 15:31

Prima di dedicarsi alla costruzione della squadra del futuro, quella che verrà assemblata nel corso del calciomercato che apre domani e consegnata a Antonio Conte, l'uomo chiamato per puntare nuovamente allo Scudetto, l'Inter accelera per mettere a posto il bilancio 2018/2019 che viene chiuso nella giornata di oggi. Un traguardo non facile che anche quest'anno sarà raggiunto attraverso le cessioni di alcuni giovani talenti della Primavera.

La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione relativa alle plusvalenze nerazzurre, fondamentali per rispettare i parametri imposti dal Fair Play Finanziario e necessarie prima di chiudere ufficialmente qualsiasi operazione in entrata: il direttore sportivo Piero Ausilio ha centrato l'obiettivo grazie alla cessione di diversi giovani più o meno noti, dal difensore belga Zinho Vanheusden all'attaccante Andrea Pinamonti, messosi in luce ai recenti Mondiali Under 20 con l'Italia.

Quest'ultimo, reduce da una stagione positiva in prestito al Frosinone e autore di 4 gol nella rassegna iridata di categoria andata in scena in Polonia tra maggio e giugno, è stato ceduto al Genoa per 18 milioni di euro più bonus nonostante la stima di Conte. I nerazzurri, pur mantenendo il controllo sul giocatore che potrà essere eventualmente riacquistato in futuro, hanno rinunciato al giovane centravanti in seguito alle esigenze di bilancio: i soldi incassati sono andati così ad aggiungersi ai 12 milioni già ricevuti dallo Standard Liegi per il difensore classe 1999 Zinho Vanheusden.

Dopo una buona stagione al Frosinone e un Mondiale Under 20 da protagonista, Andrea Pinamonti è stato ceduto dall'Inter al Genoa per 18 milioni di euro.

Inter, dopo le plusvalenze gli acquisti. Ma sarà fondamentale anche cedere bene

Ai 30 milioni incassati per i due giovani cresciuti nella Primavera nerazzurra - decisivi nella vittoria dello Scudetto di categoria datato 2017 - vanno ad aggiungersi i 5 a testa messi a bilancio per Marco Sala e Andrea Adorante: il primo, terzino sinistro che ha trascorso l'ultima stagione in prestito all'Arezzo, è stato inserito come contropoartita nell'affare che ha portato Stefano Sensi dal Sassuolo all'Inter, il secondo in quella che ha portato alla Pinetina il giovane portiere brasiliano del Parma Gabriel Brazao.

Il bilancio 2018/2019 dell'Inter viene dunque chiuso, oggi al 30 giugno, con plusvalenze pari a 40 milioni di euro ancora una volta frutto delle intelligenti cessioni di giovani della Primavera operate da Piero Ausilio, mosse a cui andranno ad aggiungersi quelle relative ad altri 4 giovani che permetteranno all'Inter di raggiungere la cifra richiesta dai rigidi parametri del Fair Play Finanziario: Burgio, Gavioli, Merola e Rizzo - il primo classe 2001, gli altri classe 2000 - che saranno ceduti rispettivamente a Atalanta, Genoa, Bologna e ancora Genoa.

Ancora una volta l'Inter riesce a centrare l'obiettivo plusvalenze grazie alla cessione di alcuni giovani talenti: era accaduto anche nelle scorse stagioni, quando i nerazzurri erano sotto il regime di settlement agreement. Nonostante lo scorso maggio questo sia stato rimosso non significa che i nerazzurri possano darsi alle pazze spese, come entusiasticamente ipotizzato all'epoca da qualcuno: ogni club deve infatti presentare un bilancio triennale che non preveda perdite di esercizio superiori a 30 milioni di euro.

Un traguardo che l'Inter ha raggiunto grazie alle plusvalenze, metodo che sarà utilizzato anche al termine della prossima stagione anche se, in questo caso, la quota necessaria per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario potrebbe essere inferiore a quella attuale. Il fatturato in costante aumento e la possibilità nel prossimo bilancio di archiviare la dispendiosa stagione 2015/2016, la prima di Suning che portò a un passivo di 140 milioni, dovrebbe permettere alla dirigenza nerazzurra di respirare meglio, anche se molto dipenderà anche dalle operazioni in entrata che verranno effettuate questa estate.

Il denaro necessario per concludere gli acquisti considerati fondamentali da Antonio Conte, primo tra tutti quel Romelu Lukaku che il tecnico pugliese reputa fondamentale per la squadra che verrà, è già stato messo da parte. Per non dover ricorrere nuovamente ad artificiosi miracoli finanziari entro il 30 giugno 2020, così come per trattenere alla Pinetina qualche giovane di spessore, sarà però fondamentale operare bene anche a livello di cessioni. Per Marotta e Ausilio, insomma, il lavoro è appena cominciato.