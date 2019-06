Al 22esimo giro il pilota tedesco ha perso 6 secondi perché le gomme non erano pronte al cambio prima del suo rientro ai box.

di Redazione Fox Sports - 30/06/2019 14:48 | aggiornato 30/06/2019 15:57

Incredibile scena durante il Gran Premio d'Austria, nona tappa del Mondiale di Formula 1: al 22esimo giro Vettel è rientrato nel box Ferrari per un pit stop ma le gomme per il suo cambio non erano pronte.

LAP 22/71



It's a bad pit stop for Vettel - 6.1 seconds after Ferrari didn't seem to have the tyres ready 😬#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/crCn9CMpOF — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Una scena grottesca quella vista in Olanda, con i meccanici della Scuderia Rossa che si sono affrettati per arrivare in tempo e hanno addirittura rischiato di essere colpiti dalla monoposto del pilota tedesco.

Ferrari pit ekibinin harikalar yarattığı pit stop.pic.twitter.com/f7bck38Kug — F1 Efsane Geçişler🇹🇷 (@F1efsane) June 30, 2019

Dopo che Vettel è ripartito (un pit-stop di circa 6 secondi) alcuni meccanici hanno sfogato tutta la loro rabbia per un errore incredibile durante una gara in cui il pilota Ferrari sta lottando per salire sul podio. Pare che il problema sia derivato da un malfunzionamento delle radio, motivo per cui il box non era pronto al cambio gomme.