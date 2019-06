Il pilota Red Bull è stato penalizzato dai commissari dopo il sorpasso al ferrarista che vince quindi la prima gara della sua carriera.

di Redazione Fox Sports - 30/06/2019 19:50 | aggiornato 30/06/2019 19:57

Ora è ufficiale: Max Verstappen non è stato penalizzato dai commissari dopo il Gran Premio d'Austria dopo il sorpasso a 2 giri dalla fine ai danni di Charles Leclerc che gli ha permesso di tagliare il traguardo per primo.

No further action on the Lap 69 incident between Verstappen and Leclerc for the race lead



La mancata sanzione per il pilota della Red Bull quindi conferma la sua vittoria nella gara casalinga, al termine di una gara in cui il giovane ferrarista era stato in testa sin dal semaforo verde fino al 69esimo giro. Secondo il comunicato l'austriaco non ha tolto lo spazio al rivale che poteva spostarsi nella manovra.

Beffa per Leclerc, che un'ora prima della diramazione del comunicato era stato tratto in inganno da un documento falso che circolava in rete e che gli assegnava la vittoria nel Gran Premio. Rimandato quindi il primo successo in carriera per il monegasco. Il commento di Binotto: