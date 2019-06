In attesa di conoscere il futuro della loro squadra, che sembra ormai destinata a ripartire dalla Serie D, i tifosi del Palermo ora sanno che a breve Ferrero farà la sua offerta per diventare il nuovo patron del club siciliano.

Tutti sanno che voglio vendere la Sampdoria. Vorrei provare a prendere il Palermo, da tempo sono in contatto con Mirri e siamo in ottimi rapporti. Sono innamorato della città e voglio portare la squadra dove merita.

I giorni complicati per la squadra del Palermo continuano, con l'incertezza sull'iscrizione al prossimo campionato di Serie B che regna ancora sovrana. Ma in questo caos, una certezza sembra essere Massimo Ferrero .

