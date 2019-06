Risolti gli ultimi problemi legati ad alcune clausole contrattuali del greco: firme in arrivo per i due giocatori.

30/06/2019 20:48

Adesso è veramente fatta: Roma e Napoli sono riuscite a concludere la trattativa per lo scambio fra Kostas Manolas e Amadou Diawara. Dopo le difficoltà di questa giornata, che stavano rendendo l'affare una sorta di giallo di calciomercato, l'intesa è arrivata.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport infatti, lo stesso difensore greco era oggi a Montecarlo per partecipare all'incontro fra i suoi agenti e il direttore sportivo partenopeo Giuntoli per limare gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa entro il termine del 30 giugno (per esigenze del club capitolino).

Il Napoli acquista così Manolas pagandolo 36 milioni di euro mentre Diawara approderà in giallorosso per 21 milioni. Le firme sono in arrivo e finalmente questa telenovela di calciomercato si chiuderà con gli annunci ufficiali.