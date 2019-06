Fra il greco e i partenopei non c'è ancora l'accordo su alcune clausole contrattuali: si spera di chiudere entro stasera.

di Redazione Fox Sports - 30/06/2019 18:15 | aggiornato 30/06/2019 18:19

Clamorosa e inaspettata frenata nella trattativa di calciomercato fra la Roma e il Napoli per Manolas: l'accordo fra le due società in realtà è stato trovato ma a bloccare l'affare sarebbero dei cavilli contrattuali.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ci sarebbe un intoppo fra il greco e la società partenopea per la mancata intesa su determinate clausole contrattuali che sta rimandando la chiusura definitiva.

Non sarebbe un problema se non si avvicinasse il termine ultimo del 30 giugno entro cui la Roma deve accumulare 45 milioni di euro derivanti dalle plusvalenze sul calciomercato. Per questo è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a chiudere la trattativa per Manolas al Napoli.