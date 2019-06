L'importante spesa fatta per Theo Hernandez potrebbe convincere il Milan a lasciar partire Rodriguez che l'anno scorso era un titolare fisso per Gattuso. Ora però il dualismo con il giocatore in arrivo dal Real Madrid potrebbe spingere lo svizzero a partire nel calciomercato estivo, col Barcellona spettatore molto interessato.

Secondo quanto riportato da Sport, il terzino svizzero sarebbe sulla lista del Barcellona che è alla ricerca di un'alternativa in rosa per Jordi Alba. L'ex Wolfsburg è considerato un profilo affidabile che può essere il vice dello spagnolo seppur con caratteristiche diverse.

