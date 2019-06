Il Barcellona resta in vantaggio per Le Petit Diable, ma i Red Devils vogliono provare a inserirsi nella trattativa approfittando delle attenzioni dei catalani all'affare Neymar.

di Luca Guerra - 30/06/2019 07:47 | aggiornato 30/06/2019 07:49

C'è un filo invisibile che da qualche mese a questa parte lega i destini di Manchester United e Paris Saint-Germain. I Red Devils hanno spedito i francesi fuori dagli ottavi di Champions League, dando il via a mesi complicati che potrebbero allontanare Neymar dalla Francia, e proprio il possibile passaggio della stella brasiliana al Barcellona potrebbe permettere al club inglese di tornare su un obiettivo di calciomercato mai passato di moda: Antoine Griezmann.

L'attaccante francese lascerà l'Atletico Madrid nel corso del calciomercato estivo 2019 e la sua clausola rescissoria dall'1 luglio ammonterà a 120 milioni di euro, a fronte dei 200 che un club interessato al 28enne di Macon dovrebbe sborsare fino al 30 giugno. Il suo trasferimento al Barcellona sembrava cosa fatta fino a qualche settimana fa, ma il ritorno di fiamma tra i blaugrana e Neymar - di fatto nel mirino della proprietà del PSG per alcuni "comportamenti da star" - ha rimesso in discussione la trattativa.

Della fase di stallo sull'asse Madrid-Barcellona e delle attenzioni dei catalani per il numero 10 del PSG potrebbe approfittare il Manchester United. Lo spiega dall'Inghilterra il Sun, che spiega come i Red Devils abbiano pensato nuovamente a Griezmann per dare lustro alla loro campagna acquisti, in un'estate che potrebbe vederli costretti a salutare sia Paul Pogba che Romelu Lukaku.

Antoine Griezmann, obiettivo di calciomercato di Manchester United e Barcellona: clausola di 120 milioni

Calciomercato, tentativo United per Griezmann: il Barcellona resta in vantaggio

Dopo l'arrivo di Aaron Wan-Bissaka dal Crystal Palace, pagato 60 milioni di sterline e diventato così il giocatore più costoso della storia del calciomercato nel suo ruolo, in casa United puntano quindi a un grande colpo per l'attacco. Atto necessario per migliorare una squadra che l'anno prossimo ha chiuso la Premier League fuori dalle prime quattro piazze. Un campione del mondo come Griezmann, al passo d'addio con l'Atletico Madrid dopo cinque anni, 133 reti e tre trofei insieme.

Per sorpassare il Barcellona, però, i Red Devils avranno bisogno di un'azione tempestiva e davvero convincente. I blaugrana, infatti, restano in vantaggio nella trattativa con l'Atletico Madrid. Secondo L'Equipe, le due società si sono incontrate nei giorni scorsi per definire i dettagli e la prossima settimana potrebbe comunque essere quella decisiva per il trasferimento al Camp Nou di Le Petit Diable.