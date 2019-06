Il cartellino del difensore costerà 67 milioni più 13 di bonus: Raiola vola in Olanda per chiudere definitivamente.

48 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/06/2019 10:24 | aggiornato 30/06/2019 10:29

La Juventus è ormai a un passo dall'acquisto di de Ligt: dopo aver trovato l'accordo con il giocatore per l'ingaggio (7,5 milioni di euro all'anno più bonus), in queste ore è stata raggiunta anche l'intesa con l'Ajax per quello che diventerà il terzo acquisto più costoso della storia del calciomercato bianconero.

Secondo Tuttosport, il cartellino del talento olandese costerà 80 milioni di euro in totale, con 67 di parte fissa a cui se ne potranno aggiungere 13 in bonus. In questo modo i campioni d'Italia accontenteranno la richiesta iniziale dei Lancieri per il loro capitano.

A chiudere definitivamente l'affare potrebbe essere lo stesso Raiola direttamente ad Amsterdam, senza bisogno di blitz della dirigenza della Juventus. Che ha ormai chiuso per uno dei nomi più caldi di questo calciomercato: il futuro di de Ligt è bianconero.