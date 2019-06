L'intesa con Messi avrebbe convinto i blaugrana a puntare sul Toro: pronta per l'Inter una proposta da 112 milioni.

di Redazione Fox Sports - 30/06/2019 11:40 | aggiornato 30/06/2019 11:45

Il primo obiettivo per quanto riguarda il calciomercato in uscita per l'Inter è quello di piazzare Mauro Icardi ma al momento la dirigenza nerazzurra non ha ricevuto offerte soddisfacenti per l'ex capitano che non rientra nei progetti di Conte. Lo stesso però sembra non essere per Lautaro Martinez.

In mattinata infatti è arrivata la clamorosa notizia dall'Argentina di un forte interessamento del Barcellona per il Toro, alimentato dall'ottima Copa America che il centravanti sta disputando al fianco di Messi.

I campioni di Spagna sarebbero pronti a offrire la cifra shock di 112 milioni di euro per strappare Lautaro Martinez all'Inter. Che però al momento non vorrebbe lasciar partire il classe '97, specialmente senza aver ancora chiuso per gli acquisti di Lukaku e Dzeko.

Di sicuro però, se l'offerta fosse confermata sarebbe una di quelle proposte da far tremare i polsi a qualunque società. L'eventuale trattativa inizierà dopo la fine della Copa America ma il Toro è ufficialmente uno degli obiettivi di calciomercato del Barcellona.