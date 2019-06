Ora bisogna capire le intenzioni dello stesso Pellegrini che con l'arrivo di Barella potrebbe essere un nuovo sacrificato, senza dimenticare però il legame affettivo che lega il giocatore alla squadra e alla città (Totti lo ha indicato come futuro capitano nella sua conferenza stampa). Ma ora fra Inter e Roma è in atto un vero e proprio braccio di ferro sul calciomercato .

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter non avrebbe intenzione di rilanciare ancora per Barella e Marotta avrebbe intenzione di piombare su Pellegrini: il giocatore della Nazionale ha una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro, motivo per cui non ci sarebbe neanche da trattare l'affare con Petrachi.

Gli intrecci di calciomercato fra Inter e Roma sono sempre più fitti e mentre la trattativa per portare Dzeko a Milano non è stata ancora chiusa, l'ultimo intrigo riguarda Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK