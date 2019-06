Il club francese è pronto ad alzare l'ingaggio del difensore da 5,5 a 7 milioni a stagione ma Leo non vuole lasciare Torino. Il tecnico bianconero lo rassicura.

11 condivisioni

di Franco Borghese - 30/06/2019 12:58 | aggiornato 30/06/2019 14:59

Se si volesse fare una battuta si potrebbe dire che il probabile (perfino imminente) acquisto di Matthijs de Ligt rischia seriamente di spostare gli equilibri. Almeno all'interno dello spogliatoio della Juventus. Quello del difensore olandese sarebbe un colpo molto significativo per il calciomercato bianconero. Almeno per quel che riguarda la carta. Già, perché Leonardo Bonucci potrebbe perdere la titolarità.

Proprio per questo il PSG, che ha a lungo trattato De Ligt, sta pensando di rifarsi strappando proprio il nazionale italiano alla Juventus. Che Leonardo non sia considerato fondamentale la società bianconera lo ha dimostrato due anni fa, quando lo ha ceduto al Milan. Ora, in cambio di una buona proposta di calciomercato, potrebbe accettare di lasciarlo andare a Parigi. Pur di tornare a Torino, un anno fa, Bonucci ha però accettato di ridursi l'ingaggio (dagli 8 milioni che prendeva al Milan a 5,5). Segno che per lui, lasciare la Juventus, non è esattamente l'opzione preferita.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, però, il PSG è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 7 milioni netti a stagione. Sarebbe un evidente incremento rispetto al suo attuale stipendio. Potendo giocare in Champions League (e teoricamente facendolo in un club che ha ambizioni di vittoria), l'offerta però è più che allettante.

La Juventus interrompe la trattativa di calciomercato col PSG per Bonucci

Calciomercato, Sarri blocca la trattativa fra Juventus e PSG per Bonucci

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, nei giorni scorsi Bonucci avrebbe cercato il confronto con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Il difensore avrebbe ribadito al tecnico la propria volontà di restare alla Juventus anche nella prossima stagione, non vuole infatti stravolgere la sua vita famigliare e quella della moglie Martina e dei tre figli, Matteo, Lorenzo e Matilde. Pur stando vacanza a Marina di Pietrasanta, Leonardo è molto concentrato sulle voci di calciomercato. E vuole che il suo futuro venga definito in fretta. Al PSG Bonucci ritroverebbe Leonardo, proprio l'uomo che lo aveva ceduto dal Milan alla Juve 12 mesi fa. Per questo i francesi sono convinti di poter chiudere la trattativa.

Vota anche tu! La Juventus farebbe bene a cedere Bonucci? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No La Juventus farebbe bene a cedere Bonucci? Condividi





Sarri, dal canto suo, dopo aver incontrato di persona Cristiano Ronaldo ha voluto scambiare due chiacchiere con i giocatori più rappresentativi dello spogliatoio, e ha confermato a Bonucci di considerarlo uno dei pilastri della squadra. Pure la Juve è serena, perché da Parigi non è ancora arrivata nessuna chiamata e il club non ha messo in preventivo la sua cessione. Ma se il PSG dovesse fare sul serio le cose potrebbero cambiare in fretta. Anche perché sta di fatto che l'acquisto di De Ligt ha spostato gli equilibri.