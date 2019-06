Paolo Maldini vuole l'esterno del Real Madrid che si prende i titoli dei giornali sia in campo che fuori. Cresciuto senza padre, è stato denunciato per violenze.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 29/06/2019 09:25 | aggiornato 29/06/2019 09:31

C'è un timbro che vale più di una garanzia su Theo Hernandez. Il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid (l'ultima stagione l'ha passata in prestito alla Real Sociedad) piace al direttore tecnico Paolo Maldini. Uno che di quel ruolo è professore emerito. Non a caso la trattativa di calciomercato la sta portando avanti lui. Il Milan lo vuole, anche se sulla sinistra teoricamente i rossoneri sono coperti (se dovesse arrivare Hernandez allora partirebbe Ricardo Rodriguez).

La trattativa di calciomercato dovrebbe chiudersi sulla base di un accordo da 20 milioni di euro. Il giocatore, che si è incontrato a Ibiza con Maldini, è convinto dal progetto. Come riportato dal Corriere dello Sport si può arrivare in fretta a un accordo fra il Milan e il giocatore e, altrettanto rapidamente, a un'intesa fra la società rossonera e il Real Madrid. Un acquisto ambizioso, perché sta a dimostrare che a Milano non pensano solo a come rinforzare i punti deboli della rosa, ma a come migliorare in ogni reparto.

Hernandez non sarebbe però solo un ottimo innesto tecnico-tattico per mister Giampaolo, il francese è infatti anche un uomo copertina. Suo fratello Lucas è stato acquistato dal Bayern Monaco per 80 milioni di euro (colpo più dispendioso della storia del club bavarese): lui forse non è a quel livello, ma ha comunque fatto parte in pianta stabile della rosa del Real Madrid che ha vinto la Champions League nel 2018.

Theo Hernandez è al centro di una trattativa di calciomercato che può portarlo al Milan

Calciomercato Milan, chi è Theo Hernandez

Come detto Theo fa discutere anche fuori dal terreno di gioco. Da piccolissimo si ritrovò a dover crescere senza padre, scomparso in Asia senza lasciare tracce né soldi. Forse anche viste queste difficoltà Hernandez è sempre stato una testa calda: ha più volte saltato la convocazione con la nazionale francese U21, motivo per il quale è stato escluso dall'Europeo in corso in Italia e San Marino. Dopo una sua vacanza a Marabella è stato denunciato per violenze, ma il reato non è mai stato dimostrato. Theo ha però fatto discutere anche per la festa organizzata per i suoi 20 anni, quando si fece fotografare in mezzo ad alcuni nani che, con indosso la maglia del Real Madrid, gli puntavano la pistola alla tempia.

Famosa anche la fidanzata del 21enne Theo Hernandez: si tratta infatti della modella Adriana Pozueco, più vecchia di lui di oltre 3 anni. La ragazza ha circa 130mila followers su Instagram dove è solita provocare anche qualche scatto provocante. I due sono anche propietari di un pastore tedesco chiamato Maik. A Milano potrebbero trovare una nuova sistemazione felice tutti e tre. Prima però Maldini dovrà chiudere la trattativa di calciomercato. E se così fosse i tifosi del Milan potrebbero stare tranquilli: sul terzino sinistro è impossibile che il direttore tecnico possa sbagliare.