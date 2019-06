Il circuito di Assen ospiterà l'ottavo appuntamento del Motomondiale. Ducati e Yamaha in cerca di riscatto dopo i fatti di Catalunya. Diretta TV su Sky Sport e TV8.

di Luigi Ciamburro - 29/06/2019 08:00

Il campionato del mondo di MotoGP approda sul circuito di Assen, soprannominato l'Università delle moto per via della conformazione del tracciato, privo di grandi rettilinei e caratterizzato da una successione di curve veloci, in grado di esaltare le doti di guida individuali. Assen, alias la Cattedrale del motociclismo, è una tappa storica dove si corre dal 1949. Fino al 2015 il Gran Premio si svolgeva di sabato, per via del retaggio di una consolidata tradizione calvinista. Infatti il circuito stradale passa in prossimità della chiesa del villaggio di Rolde, era quindi impensabile impedire ai fedeli di partecipare alle funzioni religiose domenicali, a causa delle strade chiuse. Inoltre per i calvinisti la domenica è dedicata al riposo e va santificata scrupolosamente: niente lavoro nei campi, niente attività commerciali, niente eventi. Quando l'afflato religioso si è affievolito è stato concesso di correre di domenica.

Lungo 4,5 km, largo 14 metri, con 6 curve a sinistra e 12 a destra, la pista olandese comprende uno dei rettilinei più brevi del calendario con i suoi 487 metri di lunghezza. Le 18 curve del tracciato prevedono solo 10 punti in cui i piloti della MotoGP fanno ricorso ai freni. Una sola la frenata impegnativa, quella a destra della curva Haarbocht (curva 1), dove le moto ci arrivano a 285 km/h e i piloti frenano per 4,2 secondi scendendo fino a 115 km/h. Il record del circuito è detenuto da Valentino Rossi che nel 2015 ha girato in 1'32"627. Sebbene sia una tappa tradizionalmente favorevole alla Yamaha M1, nell'ultima edizione a trionfare fu Marc Marquez davanti ad Alex Rins e Maverick Vinales.

Dopo l'incidente di due settimane fa a Barcellona, con Jorge Lorenzo che ha messo fuorigioco Rossi, Vinales e Dovizioso al secondo giro, con conseguente scia di polemiche, il Cabroncito arriva nei Paesi Bassi con il massimo vantaggio stagionale a quota 140 punti, a +37 da Andrea Dovizioso (103) e +39 da Alex Rins (101 punti). Yamaha e Ducati sono affamati di riscatto dopo la facile vittoria di Marquez in Spagna, che in caso di affermazione anche in terra olandese rischierebbe di prendere il largo, considerando che nel prossimo round si correrà al Sachsenring, dove il leader della Honda è padrone assoluto da ben nove anni.

Marc Marquez e Andrea Dovizioso in conferenza stampa

MotoGP, dove vedere il GP di Assen in TV e streaming

Il GP di Assen sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP HD e da TV8. Come di consueto, al termine delle prove libere e delle qualifiche, Sky proseguirà la diretta con approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. La gara MotoGP prenderà il via domenica 16 giugno alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. L'ottavo appuntamento del Motomondiale sarà trasmesso in diretta streaming su Sky GO e Now TV solo per gli abbonati. Qualifiche del sabato e gare delle tre classi saranno trasmesse in chiaro anche su TV8 per i non abbonati.

