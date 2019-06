Rete incredibile sbagliata durante la partita tra Angola e Mauritania.

29/06/2019 22:50

In molti non lo sanno, ma Joao Mario ha un fratello, anche lui calciatore, che anziché scegliere la nazionale portoghese ha preferito restare fedele alle sue origini e giocare per l'Angola. Ecco, Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo, per tutti semplicemente Wilson Eduardo, si è messo in mostra non proprio in positivo nel corso della partita di Coppa d'Africa giocata dall'Angola contro la Mauritania.

Una partita stregata per gli angolani, che non sono riusciti a segnare e hanno permesso così agli avversari di conquistare il loro primo storico punto in Coppa d'Africa.

Una grandissima occasione l'ha avuta proprio lui, il fratello di Joao Mario, Wilson Eduardo. Il 28enne attaccante dello Sporting Braga aveva davanti a sé praticamente un gol fatto, un pallone da spingere solamente in porta, da solo e con il portiere fuori causa. Il risultato, però, non è stato esattamente in linea con le aspettative...