L'arbitro etiope Bamlak Tessema Weyesa protagonista di un episodio molto singolare.

di Redazione Fox Sports - 29/06/2019 22:26 | aggiornato 29/06/2019 23:10

Bamlak Tessema Weyesa è un arbitro che difficilmente potremmo mai vedere in Serie A. Perché se dovesse mai fare una cosa simile a quella fatta nell'ultima partita di Coppa d'Africa diretta, quella tra Camerun e Ghana, andremmo probabilmente incontro a settimane di fuoco, inchieste parlamentari e così via. Il fischietto etiope si è infatti reso protagonista di un episodio quantomeno singolare, nel momento in cui c'è stato il bisogno di rimettere in gioco un pallone dopo l'interruzione.

Di consueto si dovrebbe fare una "palla a due", oppure, nel momento in cui le due squadre si fossero messe d'accordo prima, il direttore di gara può anche decidere di lasciare che il pallone lo prenda direttamente (senza contesa) un rappresentante dei due club, quello che ne aveva il possesso al momento dell'interruzione (ma facendolo chiaramente, in modo che anche gli avversari se ne accorgano).

Bamlak Tessema Weyesa invece no, lui in questa partita di Coppa d'Africa ha scelto di rimettere in gioco il pallone a sorpresa, senza avvertire una delle due squadre, in questo caso il Ghana, lasciando direttamente al Camerun la sfera. Lo ha fatto in modo assurdo, come se non volesse farsi vedere dai giocatori del Ghana. E Collins Fai ha tentato subito di beneficiarne, lanciando il contropiede e mandando in porta Clinton N'Jie, che ha calciato trovando però la risposta di Ofori. Chissà cosa sarebbe successo se avesse segnato. Chissà cosa sarebbe successo se fosse accaduto in Serie A, magari in una partita di cartello...