Dopo la vittoria dell'Argentina sul Venezuela, Leo Messi si è presentato davanti ai media e ha messo in chiaro di aver già messo nel mirino la prossima partita contro il Brasile.

L'argentino ha evidenziato lo stato di forma mostrato dalla nazionale albiceleste contro il Venezuela:

La squadra è stata molto solida in ogni momento, abbiamo giocato una partita equilibrata e in difesa non abbiamo mai corso problemi. Personalmente il mio livello non è il massimo, non sto giocando come mi aspettavo.