Penso che Leo stia facendo le cose molto bene, non sta segnando i gol come fa di solito, ma penso che stia facendo un buon lavoro: sta correndo, sta dando tutto e lui più di chiunque altro sa che nella Copa America si debba correre e poi pensare a tutto il resto. Penso che stia andando molto bene.

Con il Brasile sarà una partita complicata, ma penso che tutte le squadre cerchino di renderti la vita difficile, tutte le squadre sono molto forti. Con il Brasile ce la giocheremo alla pari. Loro giocheranno in casa, ma dobbiamo provare comunque a giocare come sappiamo. La prestazione con il Venezuela è stata positiva.

