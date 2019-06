In pratica ha eseguito in realtà la gag che veniva fatta durante la trasmissione "Le Iene", quando l'intervistatore "si distraeva" di proposito nel momento in cui arrivava qualcuno di più importante.

È vero che le parole di un giocatore, a livello giornalistico, possano essere più pesanti di quelle di un altro. Ma il rispetto nei confronti dell'intervistato non dovrebbe mai mancare. Un piccolo dettaglio deontologico e di educazione che evidentemente è passato di mente al giornalista argentino che, subito dopo la vittoria dell'Albiceleste sul Venezuela in Copa America ha dato vita a uno "spettacolo" ai limiti del paradosso.

