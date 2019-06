I giallorossi hanno rilanciato mettendo sul piatto un'offerta da 36 milioni più Defrel, convincendo il club sardo. Ora c'è da trovare l'intesa col giocatore.

di Daniele Minuti - 29/06/2019 08:46 | aggiornato 29/06/2019 08:51

La giornata di ieri è stata quella in cui la Roma è riuscita a chiudere le trattative che le permetteranno di raggiungere l'ormai famosa cifra di plusvalenze da accumulare entro il termine ultimo del 30 giugno. Ma adesso i capitolini incominciano anche a muoversi sul calciomercato in entrata.

Gli affari che vedranno le partenze di Manolas e Luca Pellegrini porteranno alla corte di Fonseca le contropartite tecniche nella forma di Diawara e Spinazzola. Ma adesso il nuovo direttore sportivo Petrachi vuole piazzare un colpo importante senza scambi di mezzo.

E il prescelto sarebbe Nicolò Barella, da molte settimane oggetto di una serrata trattativa fra Cagliari e Inter che sembrava ormai sempre più vicina alla chiusura. Ma in queste ore sarebbe arrivato il sorpasso della squadra della Capitale sui nerazzurri.

La Roma supera l'Inter nella corsa a Barella

Secondo quanto riportato sia dalla Gazzetta dello Sport che dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe trovato l'accordo con il Cagliari mettendo sul piatto un'offerta da 36 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, rientrato dopo l'ottima annata passata in prestito alla Sampdoria.

La proposta giallorossa accontenta le pretese del club sardo e pareggia anche quella dell'ingaggio che l'Inter garantirebbe a Barella (circa 2,5 milioni di euro a stagione, bonus esclusi) ma adesso va trovata l'intesa con il giovane centrocampista della Nazionale.

Il classe '97 infatti ha da tempo detto sì al passaggio fra le fila dell'Inter dove potrebbe giocare la Champions League, discriminante non da poco nell'anno che precede Euro2020. Ma il talento azzurro non vorrebbe puntare i piedi per rispetto della società di cui è tifoso e in cui è cresciuto, quindi potrebbe accettare vista la vantaggiosa offerta fatta al Cagliari.

Barella ha chiuso in anticipo la sua avventura nell'Europeo Under21 e può ora decidere il suo futuro sul calciomercato. L'incontro decisivo è previsto già in giornata, con l'Inter che deve fare in fretta se non vuole che la Roma la batta nella corsa a uno dei giocatori più promettenti della Nazionale italiana.