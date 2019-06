Nuovo indizio, forse, riguardo il futuro del centrocampista francese.

di Redazione Fox Sports - 29/06/2019 14:01 | aggiornato 29/06/2019 14:06

È al centro di varie indiscrezioni di calciomercato, ma intanto a livello ufficiale Paul Pogba è sempre un giocatore del Manchester United. E il francese manda forse un indizio su quello che possa essere il suo futuro, o forse no. Di certo ci ha messo la faccia, nel verso senso della parola, nel promuovere la nuova seconda maglia dei Red Devils.

Sebbene non sia stata ancora diffusa a livello ufficiale dal club, il portale web Footy Headlines ha fatto trapelare un'immagine in cui è possibile vedere il giocatore indossare la divisa. Un gesto che va certamente in controtendenza con le parole rilasciate direttamente da Paul Pogba qualche tempo fa: "È un buon momento per iniziare una nuova sfida".

Pogba vorrebbe lasciare l'OldTrafford, per tornare alla Juventus o per abbracciare il suo connazionale ZinedineZidane al Real Madrid. Il ManchesterUnited non è però della stessa idea e vorrebbe mantenerlo in organico. Fino a poco tempo fa si parlava di possibile rottura tra le due parti, tanto da spingere Pogba a non presentarsi il giorno del ritiro. Questa foto rubata potrebbe significare il contrario. O forse no.