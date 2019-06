Calciomercato Juventus, preso Adrien Rabiot

Il francese lascia il Psg a parametro zero e sceglie di vestire la maglia bianconera.

di Marco Ercole - 29/06/2019 00:08 | aggiornato 29/06/2019 00:15

La trattativa di calciomercato ora è virtualmente chiusa: la Juventus ha messo sotto contratto Adrien Rabiot. A riportare l'indiscrezione è SkySport durante la trasmissione "Calciomercato - L'originale". Decisivo un blitz di Paratici a Parigi, per incontrare il giocatore e la madre procuratrice, parlare e rientrare a Torino con un accordo.

La missione può dirsi compiuta, perché il dirigente bianconero ha trovato l'intesa con Adrien Rabiot, portando così un altro pezzo da novanta a parametro zero alla corte di Maurizio Sarri, dopo aver già chiuso per Aaron Ramsey.

Adrien Rabiot lascia così il Psg, il club dove si era formato e affermato nel calcio che conta. Decisivi i dissapori incontrati nel corso soprattutto del suo ultimo anno all'ombra della Torre Eiffel, come si può evincere chiaramente anche dal pochissimo minutaggio racimolato, appena 1435 minuti, distribuiti su 20 presenze complessive.

Altro colpo di calciomercato dunque per la Juventus, che sta cercando di costruire una squadra di altissimo livello per Maurizio Sarri, in modo da poter tentare un nuovo assalto a quella Champions League solamente sfiorata negli ultimi anni con Allegri. Dopo Aaron Ramsey, ecco Adrien Rabiot.

L'accordo è stato trovato, ora non resta che definire le ultime pratiche burocratiche per arrivare all'ufficialità dell'operazione e depositare così il nuovo contratto.

Nelle ultime settimane gli indizi su un'accelerata da parte della Juventus per il giocatore francese non erano mancati, a partire dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal giocatore mentre era in vacanza in Italia, precisamente in un noto hotel sul Monte Argentario (in provincia di Grosseto). A seguire ci avevano pensato le parole della mamma agente a lasciar intendere che ci fossero tutti i presupposti per arrivare a una buona conclusione della trattativa e il blitz di Paratici a Parigi ha certificato il tutto. La Juventus ha messo a segno un nuovo colpo di calciomercato