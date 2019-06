Primo sondaggio dei francesi con l'agente del giocatore, che i bianconeri pensano di sacrificare per non intensificare la concorrenza con l'olandese.

di Andrea Bracco - 29/06/2019 09:16 | aggiornato 29/06/2019 09:21

Torino - Parigi non è più solo una delle tratte ferroviarie più comuni per chi, dal nord Italia, desidera raggiungere in breve tempo la splendida capitale francese. Da qualche giorno i rapporti tra le due città si sono particolarmente intensificati grazie soprattutto al calciomercato: è notizia delle ultime ore che la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Adrien Rabiot, ormai ex centrocampista del PSG e grande obiettivo di mezza Europa. I bianconeri, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero battuto la concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco e un paio di club inglesi, perfezionando quindi quello che a breve verrà ufficializzato come nuovo rinforzo per la mediana.

Rabiot piace per tanti motivi: il fatto che sia un quasi svincolato sicuramente stuzzica, ma a Torino lo apprezzano per come, nelle idee societarie, il classe 1995 potrebbe integrarsi nell'idea di calcio che Maurizio Sarri ha intenzione di cucire attorno alla sua nuova Juventus. Il giocatore avrebbe già accettato la destinazione, trovando l'accordo a 7 milioni di euro l'anno di ingaggio più 10 milioni di euro alla firma, soldi che andranno a ingrassare le tasche di mamma Veronique. Visti i buoni rapporti tra le parti, Leonardo ha approfittato dell'occasione per fare un primo sondaggio riguardo un suo omonimo.

Non è infatti un mistero che a Thomas Tuchel serva un difensore centrale sul quale costruire il pacchetto arretrato del futuro, visto che - nei momenti clou della scorsa stagione - è stata proprio la difesa a condannare le grandi ambizioni della compagine parigina. Leonardo Bonucci potrebbe essere il nome che mette d'accordo tutti. Il leader bianconero è entrato nelle mire del PSG, con il dirigente brasiliano che avrebbe già parlato con Alessandro Lucci, procuratore del calciatore. Per ora si parla di un progetto ancora in fase embrionale, ma da ciò che filtra in queste ore sembra che la Juventus possa aprire a una clamorosa cessione.

Il perché lo spiega La Gazzetta dello Sport sull'edizione odierna. La Juventus avrebbe in testa un progetto ben preciso, che al centro di tutto vedrebbe imporsi la figura di Matthijs de Ligt: il centrale olandese classe 1999 è a un passo dal firmare con i bianconeri e, se le cifre dovessero essere confermate, è chiaro che l'ex difensore dell'Ajax non sbarcherà in Italia per giocarsi un posto, ma avrà la garanzia di una maglia da titolare. Con Chiellini intoccabile (per vari motivi, non solo tecnici), ecco che il sacrificio su Bonucci potrebbe non essere un'ipotesi così campata in aria.

Un anno fa il centrale ha spinto per tornare a Torino dopo una sola stagione passata al Milan. Un'annata anche abbastanza sfortunata, nella quale è stato suo malgrado inghiottito da una situazione probabilmente più grossa di lui. Ovviamente, nonostante ci sia già stato un primo contatto, vanno fatte alcune considerazioni sulla fattibilità dell'operazione: innanzitutto va capito quanto il PSG sia disposto a investire, poi quali siano le richieste e le intenzioni di Bonucci e, soprattutto, che idea si sia fatto Fabio Paratici di questo presunto abboccamento tra le parti.

Lo sceicco Al Khelaifi ha un potere economico importante e, qualora l'ex milanista manifesti la voglia di emigrare, l'affondo potrebbe arrivare in breve tempo. Sarri si liberebbe di una personalità molto importante, permettendo però alla società di fare cassa con un elemento che, in caso contrario, andrebbe gestito in un certo modo. Difficile fargli accettare la panchina dopo tutti i trofei messi in bacheca da protagonista, così come sarebbe complicato continuare a mediare il feeling abbastanza complicato con la tifoseria, mai tenera con il numero 19 sin dal momento del suo ritorno.

Il PSG lo corteggia da almeno un paio di anni e, nell'estate del 2017, era già stata imbastita una trattativa di mercato per portarlo in Francia. Poi, soprattutto per una questione di famiglia, Bonucci aveva deciso di rimanere in Serie A. Ma si sa, le cifre che i francesi possono permettersi di mettere sul piatto sono decisamente importanti, perché la voglia di portarsi a casa un difensore di caratura internazionale è davvero forte. La palla adesso passa alla Juventus: la dirigenza dovrà valutare attentamente il da farsi, considerando che - Leo a parte - il pacchetto difensivo bianconero conta già su una discreta qualità. E, se arriva de Ligt, Parigi potrebbe diventare un'ottima alternativa per fare cassa e puntare su nuovi obiettivi.