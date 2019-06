Subito dopo l'eliminazione della Colombia dalla Copa America, il numero dieci parla del suo futuro.

di Redazione Fox Sports - 29/06/2019 11:12 | aggiornato 29/06/2019 11:18

Con l'amaro in bocca per l'eliminazione dalla Copa America della sua Colombia, una delle grandi favorite per la vittoria finale, James Rodriguez ha parlato del suo futuro di calciomercato, lasciando aperti molti punti interrogativi.

Il giocatore di proprietà del Real Madrid è finito da tempo nel mirino del Napoli di Ancelotti, ma anche in quello dell'Atletico Madrid di Simeone. Interrogato sul suo futuro, James ha spiegato di volersi prendere del tempo per fare la scelta giusta:

Non lo so cosa farò, ho 20 giorni per pensarci. Dipende molto dal Real Madrid, ci sono persone dentro che decidono, io non posso fare niente.

Per i tifosi del Napoli ci sarà ancora da aspettare un po' prima di conoscere la volontà del giocatore. Di certo fino a questo momento ci sono stati tanti indizi che lasciano supporre un suo trasferimento al San Paolo.