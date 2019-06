Ai bianconeri anche un conguaglio di 10 milioni di euro: Spinazzola diventa il quinto acquisto più costo della storia giallorossa.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/06/2019 10:50 | aggiornato 29/06/2019 11:00

È subito tempo di visite mediche per Leonardo Spinazzola, già entrato a sorpresa nella storia del calciomercato della Roma. Il suo acquisto, infatti, è costato complessivamente 25 milioni di euro, suddivisi poi in 10 di base economica più il cartellino di Luca Pellegrini. Che a sua volta è stato valutato 15, in un'operazione che ha generato plusvalenze utili a entrambe le squadre.

Questo rende in automatico Spinazzola il quinto tesseramento più dispendioso di sempre del club giallorosso insieme a Vincenzo Montella, dietro solamente Shick (42 milioni, ancora da versare interamente ma garantiti alla Sampdoria), Batistuta (36,15), Cassano (28,5) e Nzonzi (26,5).

Una bella responsabilità, insomma. Anche dal punto di vista dell'ingaggio, visto che il contratto di Spinazzola salirà da 1,7 milioni a stagione attuali fino a 3. Ciò significa che se, come sembra, la Roma dovesse cedere Nzonzi e Pastore, l'ex bianconero diventerebbe in assoluto il calciatore dell'attuale rosa più pagato dal club giallorosso. Sorride economicamente anche Luca Pellegrini, perché passando a vestire la maglia bianconera, inizierà a guadagnare 1,3 milioni. Decisamente niente male per un ventenne che al momento conta 1103 minuti in Serie A.