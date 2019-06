Altra operazione di calciomercato in uscita della Roma. Il brasiliano va in Russia.

3 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/06/2019 18:41 | aggiornato 29/06/2019 18:46

C'è l'accordo di calciomercato per la cessione di Gerson alla Dinamo Mosca. Dopo aver trascorso l'ultima stagione nella Fiorentina, il centrocampista brasiliano si trasferirà in Russia in un'operazione che porterà nelle casse della Roma 10 milioni di euro (probabilmente anche con una percentuale sulla futura rivendita), preziosissimi in un momento in cui si devono chiudere i bilanci.

L'intesa è stato trovata sotto ogni punto di vista, tanto che sono già state fissate le visite mediche del giocatore a Mosca per lunedì.

Si tratta di un'operazione molto importante per la Roma, che ha stretto negli ultimi giorni proprio in vista della chiusura del proprio bilancio. Gerson lascia il club che lo aveva acquistato nel 2016 investendo quasi 20 milioni. Quando era arrivato aveva fatto capire di volersi prendere la maglia numero 10 (con Totti ancora calciatore). La storia poi è andata in modo un po' diverso...