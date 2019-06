L'attaccante inglese, oggi al DC United, ha già ricevuto delle offerte da MLS e Inghilterra. E vede un grande futuro in panchina per Frank Lampard e Steven Gerrard.

1 condivisione

di Luca Guerra - 28/06/2019 10:56 | aggiornato 28/06/2019 10:56

In campo continua a stupire i suoi tifosi e le difese avversarie, come il pallonetto vincente da 60 metri che ha deciso la sfida di MLS tra DC United e Orlando ha confermato, ma fuori dal terreno di gioco Wayne Rooney sta già studiando il suo futuro. O meglio, c'è chi lo sta facendo per lui: molti vorrebbero il 33enne inglese seduto su una panchina nei panni di allenatore.

L'ex attaccante del Manchester United ed ex capitano della nazionale ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sports, rivelando di aver già ricevuto le prime offerte per un nuovo ruolo dagli States e dall'Inghilterra. Sintomo della fiducia che in molti rivestono in Rooney come futuro allenatore, nonostante il calciatore nato a Liverpool sia ancora in ottima forma sul campo, come le 23 reti realizzate nelle 40 partite giocate con il DC United da giugno 2018 ad oggi dimostrano.

A precisa domanda su un futuro in panchina, Rooney ha risposto di avere ancora voglia di divertirsi sul campo con i tacchetti ai piedi e di essere al tempo stesso pronto a valutare le opzioni che gli si presenteranno a fine carriera.

Sto facendo i primi passi per ottenere il patentino da allenatore e quando finirò di giocare vedrò quali opportunità emergono. Delle offerte ci sono già state, ma al momento mi sento ancora un calciatore. Quando avrà smesso, deciderò in base alle mie ambizioni e a quelle dei club che mi avreanno contattato.

MLS, Wayne Rooney in azione con la maglia del DC United: la indossa dal giugno 2018

Rooney e l'opzione panchina: nel segno di Gerrard e Lampard

Attaccante da 357 reti in 736 partite in carriera tra club e nazionale inglese, Golden Boy ai tempi dell'Everton, con l'esordio in Premier League a soli 16 anni, ora Rooney potrebbe pensare di dare il via a un'esperienza da allenatore bruciando le tappe. Una dote che l'ha spesso accompagnato in carriera. L'ispirazione potrebbe arrivare da alcuni ex compagni di squadra con la maglia dell'Inghilterra. Su tutti, Frank Lampard, oggi a un passo dalla panchina del Chelsea per raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri.

Penso che sia splendido per Frank, ma anche per altri giocatori che hanno appena smesso di giocare, vedere grandi squadre come il Chelsea pronte a darti l'opportunità di mettersi alla prova.

Rooney e Alex Ferguson ai tempi del Manchester United: 9 anni insieme per loro

I modelli eccellenti ai quali ispirarsi non mancherebbero certo a Rooney, che in carriera è stato allenato da mostri sacri della panchina come Sir Alex Ferguson e José Mourinho. Altri colleghi conosciuti negli anni con la nazionale inglese e oggi impegnati in panchina sono Steven Gerrard, guida dei Glasgow Rangers, John Terry - assistente di Dean Smith all'Aston Villa - e Scott Parker, che allenerà il Fulham nella prossima Championship. In attesa di studiare da allenatore, Wayne esprime sodddisfazione per gli ex compagni sul campo, pronto a emularli: