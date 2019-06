Nuovo rinnovo di una partnership storica e consolidata negli anni, risalente addirittura dal 1989. Il Psg e la Nike hanno trovato un accordo per continuare a insieme e prolungare il proprio legame almeno fino al 2032 (10 anni in più rispetto alla precedente scadenza).

Le cifre dell'intesa, come riportato da France Football, dovrebbero aggirarsi sui 50-55 milioni annui, mentre RMC Sports si arriverebbe addirittura a quota 75 a stagione. Di certo questo contratto di sponsorizzazione sarà il più ricco di sempre della storia del Psg.

Questa partnership - spiega Nasser Al-Khelaifi - rappresenta una pietra miliare molto importante per il club e riflette i sogni e le aspirazioni che abbiamo per il futuro del calcio. Questa partnership dimostra l’impegno di Nike a rimanere con noi in ogni fase del percorso per molti anni a venire. Nelle ultime otto stagioni abbiamo sviluppato in modo significativo il marchio Paris Saint-Germain. Grazie a Nike e Jordan abbiamo avuto una stagione da record per le vendite di maglie, una delle più maggiori nel calcio europeo. Non vediamo l’ora di continuare questa crescita a ritmi incalzanti e di collaborare a nuove idee negli anni a venire, soprattutto nei mercati emergenti del calcio”.