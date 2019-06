Per la UEFA continuano a restare ancora in sospeso le posizioni di rossoneri, Roma e Torino in coppa.

di Redazione Fox Sports - 28/06/2019 07:59 | aggiornato 28/06/2019 08:04

La notizia allo stato attuale è che non ci sia notizia. Il Tas ha aggiornato il suo calendario fino al 27 agosto e del Milan continua a non esserci alcuna traccia. Di conseguenza la partecipazione dei rossoneri (sui quali verte il procedimento sulla violazione del FPF per il triennio 2015-18) alla prossima Europa League resta ancora in sospeso e con essa, a effetto domino, pure quelle della Roma e del Torino.

Per cui, se i legali di Elliott non riusciranno a trovare un accordo con i funzionari del Cfcb, da ratificare poi a Losanna, si proseguirà con questo incertissimo scenario. La UEFA dal canto suo continua a ribadire (oltre all'urgenza della situazione) che l'unica soluzione percorribile in questo momento a suo avviso sia quella del ritiro del ricorso da parte del Milan.