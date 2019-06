L'assessore Borriello su restyling e futuro dello Stadio San Paolo

Pronto per ospitare le Universiadi dal 3 al 14 luglio, il rinnovato Stadio San Paolo avrà 54mila posti e la campagna abbonamenti del Napoli partirà la prossima settimana.

Il rinnovato Stadio San Paolo di Napoli è ormai realtà. I lavori di restyling avviati in primavera sono ormai terminati, e l'impianto è pronto a ospitare le Universiadi 2019, dal 3 al 14 luglio prossimo, per poi attendere la nuova stagione di Serie A in una nuova veste sia estetica che nell'offerta di servizi al pubblico. La riseggiolatura è stato l'intervento più impattante e visibile, con la sostituzione di tutti i vecchi sediolini con i nuovi a effetto pixel dal blu al bianco.

Lo Stadio San Paolo è pronto al grande evento della cerimonia di apertura della @Napoli2019_ita Summer #Universiade. È uno stadio rinnovato con le nuove sedute, la pista d'atletica, l'impianto audio/luci e i 2 maxischermo. Uno stadio riqualificato per tutti i tifosi napoletani. pic.twitter.com/1T89jUPDcC — Regione Campania (@Reg_Campania) June 28, 2019

Non solo, i seggiolini sono stati anche rimontati su file sfalsate rispetto alla sequenza precedente (quindi con l'attuale seduta dove prima c'erano le gambe degli spettatori), e questo garantirà un miglior rapporto con l'altezza dei gradoni e una maggior comodità per i tifosi. Il terzo anello, invece, che rimane chiuso e non ha subìto interventi, verrà schermato con teloni brandizzati Napoli e/o bandiere (come avverrà durante le Universiadi).

Il restyling non si è limitato ai seggiolini, ma è proseguito con l'installazione di due maxischermi, il rifacimento dei bagni interni e della pista d'atletica (riproposta in colore azzurro). E ora l'attenzione del Comune si sposta sulla possibilità di riqualificare lo Stadio Collana, sulla collina del Vomero, che servirà come base d'allenamento per gli atleti delle Universiadi ma sul quale c'è l'intenzione di intervenire nei prossimi mesi.

Napoli, ass. Borriello: "San Paolo, 54mila posti e restyling perfetto"

Del "nuovo" stadio ha parlato anche Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, che ha confermato la futura capienza a 54mila posti (che verrà confermata la prossima settimana, con contestuale avvio della campagna abbonamenti del Napoli) e la bontà dell'intervento complessivo di ammodernamento dell'impianto:

Resta da verificare quanti posti verranno esclusi per visuale limitata dai nuovi maxischermi (probabilmente 600 in totale). Dopo questi lavori è diventato uno stadio fantastico!

Borriello si è anche augurato che nessuno salga in piedi sui sediolini, durante le partite, sottolineando anche che i posti saranno nominali. Un divieto difficile da far rispettare però (ed è cosa nota in tutta Italia), e un problema al quale si sarebbe potuto ovviare installando seggiolini con tecnologia Rail Seat (seduta reclinabile e barra di sostegno frontale incorporata) che si stanno diffondendo in Europa e garantiscono massima libertà di scelta allo spettatore.

Il San Paolo di Napoli ormai pronto per la cerimonia di apertura delle Universiadi, con nuovi sediolini ai loro posti (video @Reg_Campania) pic.twitter.com/5b4IKazZSx — Claudio Russo (@claudioruss) June 28, 2019

Intanto si lavora sulla Convenzione fra Comune di Napoli e club per l'utilizzo dello stadio. La bozza è su base quinquennale (2008-2013), con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni e un canone di 835mila euro all'anno a carico della società del presidente De Laurentiis. Resta da valutare l'opzione di biglietti per le scuole, mentre l'organizzazione di eventi extra-calcistici sarebbe di sola competenza del Comune nel periodo estivo fra l'ultima partita di campionato e la prima della stagione successiva.