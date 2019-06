Il colpo è stato molto forte, i medici hanno deciso di portarlo in ospedale per effettuare nuovi accertamenti. Il pilota è cosciente, anche se la botta alla schiena è stata forte. Faceva fatica a respirare. Jorge naturalmente non è contento, ma sono cose che succedono. L'importante adesso è controllare che vada tutto bene, di routine saranno fatti controlli anche agli altri organi vitali

Jorge ha subito una contusione, un trauma dorso-lombare, era piuttosto dolorante. Ha fatto degli accertamenti al centro medico, una prima radiografia ha escluso eventi di rilievo, però per sicurezza è stato portato all’ospedale di Assen per fare una TAC e una risonanza. Jorge muove tutto, l’esame neurologico è andato bene. Dopo aver visto i nuovi esami in ospedale, si deciderà per le qualifiche

Un'altra caduta per Jorge Lorenzo. Dopo lo "strike" nella gara del Montmeló (in un colpo solo ha travolto e messo ko gara Rossi, Dovizioso e Vinales) e lo scivolone nei test di Barcellona, lo spagnolo è andato fuori pista anche nelle Libere 1 del GP d'Olanda.

Lo spagnolo è stato protagonista di una brutta caduta durante le Libere 1 del GP d’Olanda: portato in ospedale per accertamenti, si aspettano i risultati.

