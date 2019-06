Il week-end di Assen si apre con una brutta notizia per i tifosi di Jorge Lorenzo: il pilota Honda riporta una frattura vertebrale e dovrà restare fuori per molto tempo. Miglior tempo di Vinales, Rossi 9°.

28/06/2019

La seconda sessione di prove libere del GP di Assen si apre con una brutta notizia per gli amanti della MotoGP: Jorge Lorenzo ha riportato una frattura alla sesta vertebra dorsale che lo costringerà a restare fuori per almeno un paio di mesi. Il maiorchino della Honda salterà sicuramente la tappa olandese e quella tedesca in programma fra una settimana, prima delle tre settimane di stop del campionato, durante le quali si avranno notizie più chiare sulle sue condizioni di salute. Un periodo davvero sfortunato per Lorenzo, iniziato ad Aragon nella scorsa stagione dopo un contatto con Marquez, poi un altro infortunio in Thailandia, un altro durante la pausa invernale, fino alla doppia caduta a Barcellona di dieci giorni fa.

Le FP2 vedono al comando ancora una volta le due Yamaha di Maverick Vinales, che sfiora il record del circuito detenuto da Valentino Rossi, e di Fabio Quartararo. Inseguono le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, con il forlivese che ha proseguito il lavoro di test con il nuovo telaio che dovrebbe esordire solo in seguito. Prove di carene aerodinamiche in casa Yamaha: Valentino Rossi ha adottato nel pomeriggio le alette più piccole per avere più agilità nei cambi di direzione, riuscendo a chiudere al 9° posto.

Aprilia ha provato alcune migliorie su elettronica, mappature motore e ciclistica. Piccoli passi avanti che sembrano aver soddisfatto le richieste di Andrea Iannone, autore di una buonissima prestazione in sella alla RS-GP. Per il pilota di Vasto 6° crono a sette decimi dal leader di giornata. Marc Marquez, invece, chiude 7° ma ancora una volta non sembra abbia riservato il venerdì al time attack. Accedono provvisoriamente alla Q2 anche le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e la Honda di Cal Crutchlow. Intanto HRC rende noto che già da domani Jorge Lorenzo verrà sostituito dal collaudatore Stefan Bradl. La classe MotoGP tornerà in pista sabato mattina alle 09:55 per le FP3.

Maverick Vinales pilota Yamaha

MotoGP Assen, FP2: tempi e classifica finale

Viñales, Yamaha, 1'32"638 min Quartararo, Yamaha, + 0,180 sec Petrucci, Ducati, + 0,314 Dovizioso, Ducati, + 0,585 Rins, Suzuki, + 0,667 Iannone, Aprilia, + 0,717 Márquez, Honda, + 0,775 Mir, Suzuki, + 0,777 Rossi, Yamaha, + 0,879 Crutchlow, Honda, + 1,089 Bagnaia, Ducati, + 1,177 Abraham, Ducati, + 1,216 Miller, Ducati, + 1,236 Morbidelli, Yamaha, + 1,325 Pol Espargaró, KTM, + 1,333 Nakagami, Honda, + 1,402 Zarco, KTM, + 1,556 Rabat, Ducati, + 1,732 Aleix Espargaró, + 1,899 Oliveira, + 1,990 Syahrin, + 2,612

🔝 @mvkoficial12 gets the better of @FabioQ20 this time!



The two dominant riders of the day swap places with the @YamahaMotoGP man topping FP2! 💪#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/NIGx1tANCg — MotoGP™ 🇳🇱 (@MotoGP) June 28, 2019

La prima sessione di prove libere

Nella prima sessione di prove libere MotoGP ad Assen Fabio Quartararo si riconferma pilota da giro secco segnando il miglior crono in 1'33"909. Il rookie del team satellite Petronas SRT si mette alle spalle, ancora una volta, i due piloti Yamaha ufficiali, anche se Maverick Vinales resta incollato al secondo posto con soli 77 millesimi di differenza. Mattinata da dimenticare per Valentino Rossi, che ritarda l'ingresso in pista di circa 15 minuti a causa di un problema al sensore del rivelatore di velocità sulla ruota anteriore. Il Dottore è costretto a compiere pochi giri riuscendo a risalire fino alla 12esima piazza, ma con otto decimi di gap dal best lap.

Nelle FP1 si registrano diverse cadute: la prima di Danilo Petrucci in curva 14: il pilota Ducati si rende autore di un highside che non comporta conseguenze fisiche. NOnostante lo schianto il pilota umbro riesce a siglare il terzo miglior crono del mattino. Diverso destino per Andrea Dovizioso che deve accontentarsi del 13° tempo, probabilmente concentrato più sullo studio del nuovo telaio che sulle prestazioni pure. La terza Desmosedici GP19 di Jack Miller chiude la top-10, soltanto penultimo Pecco Bagnaia che non ha trovato il feeling con l'avantreno. Scivolone anche per Aleix Espargarò che perde l'anteriore della sua Aprilia RS-GP: lo spagnolo, reduce dall'incidente a Barcellona, non ha riportato nessuna conseguenza.

Meno fortunato, invece, Jorge Lorenzo che a pochi minuti dal termine delle FP1 rimedia una brutta caduta in curva 7 dopo aver perso l'anteriore della sua Honda RC213V. Il maiorchino, che stamane aveva a disposizione ulteriori aggiornamenti aerodinamici e piccole modifiche alla carena, è stato subito trasferito al centro medico del circuito olandese e poi trasferito all'ospedale più vicino per ulteriori accertamenti. Reduce dal doppio incdiente in Catalunya, è arrivato ad Assen con dolori alla schiena e al collo. La caduta peggiora le sue condizioni, ma sono stati esclusi danni cerebrali e lesioni alle vertebre. Jorge avvertiva qualche dolore al torace e una certa difficoltà nella respirazione, quindi si è reso necessario approfondire il quadro clinico con una tac total body che lo costringe a saltare la seconda manche di prove libere.

FP1, tempi e classifica finale

Quartararo, 1'33"909 Viñales, + 0,077 Petrucci, + 0,260 Rins, + 0,514 Nakagami, + 0,532 Márquez, + 0,613 Crutchlow, + 0,680 Abraham, + 0,687 Pol Espargaró, + 0,750 Miller, + 0,675 Iannone, + 0,789 Rosis, + 0,837 Dovizioso, + 0,847 Aleix Espargaró, + 1,012 Rabat, + 1,079 Mir, + 1,225 Morbidelli, + 1,591 Loenzo, + 1,752 Zarco, + 1,850 Oliveira, + 1,860 Bagnaia, + 2,259 Syahrin, + 2,412