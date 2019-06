UFC non molla l'idea di un Tom Cruise vs Justin Bieber, almeno stando alle parole del presidente della promotion: in ogni caso sarebbe un PPV senza precedenti.

di Massimiliano Rincione - 28/06/2019 13:26 | aggiornato 28/06/2019 13:33

Non succede, ma se succede... ci troveremo di fronte ad uno dei PPV più redditizi della storia delle MMA. Sì perché Tom Cruise e Justin Bieber pare facciano sul serio: i due, stando alle recenti parole del presidente UFC Dana White, si sarebbero già sentiti con lui. Ma c'è davvero la volontà di sfidarsi? Pare di sì, al netto di tutto. Poco importa se il protagonista di Mission Impossible compirà 57 anni il 3 luglio prossimo e se Bieber, che di anni ne ha 25, non ha mai avuto esperienza nelle arti marziali se non nel brazilian jiu-jitsu.

Soldi chiamano soldi, per cui non è affatto impossibile pensare ad un possibile match, seppure con i canoni di una mera esibizione: servirebbe, però, l'ok da parte di una commissione atletica, nello specifico quella dello stato ospitante. Adesso: ce lo vedete un organo di controllo per la tutela degli atleti e dello sport dare il via libera ad un 57enne per combattere? Noi proprio no, a dire il vero. Ma forse siamo davvero troppo pessimisti: non sarebbe questo, infatti, il primo caso di over 50 dentro la gabbia, vedi l'esempio Ken Shamrock, che però al contrario di Cruise vantava un background pazzesco nelle MMA tra UFC, Bellator e il defunto Pride.

Comunque sia, l'idea c'è e continua a balenare nella mente del massimo dirigente UFC: come spiegato durante un Q&A all'Hashtag Sports 2019, Dana White ha chiarito come, in caso di assenso da parte di Bieber e Cruise, sarebbe assolutamente pronto a mettere in piedi il più grande PPV della storia.

Se si potesse realizzare questo match farei di tutto per metterlo in piedi. Sarebbe il più gran PPV nella storia dei PPV. Comunque, è tutto vero: per quanto possa suonar folle, è tutto vero. Non voglio far nomi, ma ho ricevuto due chiamate da altrettanti nomi molto grossi, che mi hanno detto che c'è la concreta possibilità che ciò accada. Io non credo che ci sia realmente modo di fare questo match ma, se si potrà, chiamatemi. Tutti hanno riso quando ne abbiamo parlato, ma il match lo guarderebbe chiunque. Non posso credere che stiamo veramente parlando di tutto ciò!

MMA: i background di Bieber e Cruise

Adesso, veniamo alla domanda più importante: qualcuno tra Justin Bieber e Tom Cruise ha avuto concrete esperienze nelle arti marziali o negli sport da combattimento in passato? Ovviamente no. Nessun palmares alla Chuck Norris o Jean-Claud Van Damme pre-Hollywood, dunque, anche se l'attore ha avuto un percorso collegiale nel wrestling di tutto rispetto. Il cantante, invece, pare si sia allenato nella boxe in passato, ma dalla sua può vantare una cintura viola di BJJ.