Napoli, nuova maglia con effetto camouflage e inserti bianchi

Il centro ricerca e sviluppo Kappa in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots. Il design si ispira ad un’armatura, attraverso l’utilizzo dei dettagli in bianco sulle spalle e sul colletto pic.twitter.com/oHvh6y0Ceg

L'inserimento di inserti bianchi così ampi sulla nuova maglia del Napoli è un dettaglio curioso che torna dopo molti anni. Le ultime volte erano state con la maglia firmata Nike nella stagione 1997/98 e con quella "modello Argentina" firmata Diadora, nella stagione 2002/03. Per contro, la trama a pixel è un interessante similitudine con la nuova veste grafica dello Stadio San Paolo, dopo l'intervento di riseggiolatura, e rappresenta un ulteriore binomio fra tifosi e club in vista di una stagione che il Napoli vorrà vivere da protagonista.

Il logo Kappa in bianco e lo stemma del Napoli completano il fronte della maglia, con un bottone centrale a chiudere il colletto . Il logo dello sponsor tecnico si ritrova anche sulle maniche in colore blu navy, stesso colore previsto per nome e numero sulla schiena (ma è possibile che, per motivi cromatici, si preferisca poi il bianco).

Come confermato anche dall'azienda Kappa, molta attenzione è stata riservata alla tecnologia: la maglia è realizzata con il principio tecnico dello "stop stopping", la funzione anti-trattenuta che ha rivoluzionato le divise da calcio negli ultimi anni e che proprio Kappa aveva introdotto alcuni anni fa per uno dei suoi modelli "Kombat".

La nuova maglia del Napoli fa parte del modello Kappa - Kombat 2020 e ampio spazio come sempre verrà riservato agli sponsor, con i marchi Lete (davanti) e Kimbo (retro) confermati, ai quali si aggiunge il marchio di MSC Crociere sul fronte, in sostituzione di Garofalo.

Mentre continuano le trattative di mercato per rafforzare la squadra agli ordini di Carlo Ancelotti, il Napoli ha presentato oggi ufficialmente la nuova maglia da casa per la stagione 2019/2020 : parziale rivoluzione grafica, rispetto alle ultime stagioni, e il ritorno del bianco con ampi inserti laterali.

