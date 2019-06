La prima è interamente celeste con delle righe orizzontali di tonalità diverse che attraversano tutta la maglia. Il colletto a V e le maniche sono bianche. Bianco è il colore predominante della seconda maglia, in cui salta all'occhio la banda verticale celeste e blu che divide in maniera asimmetrica la casacca. Il colletto è sempre a V.

Sul web sono iniziate a circolare le foto della divisa celeste e di quella bianca, quelle che Immobile e compagni dovrebbero utilizzare in casa e in trasferta durante la prossima stagione.

Tra le poche squadre che ancora non hanno svelato neanche una maglia per la prossima stagione, c'è la Lazio di Simone Inzaghi. "Oggi tenere segrete immagini e disegni - ha detto tempo fa il responsabile del marketing della Lazio Marco Canigiani - è sempre più difficile. Possiamo certamente confermate che le tre casacche saranno di colore celeste, bianca e blu".

