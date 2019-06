Arrivato con i crismi di operazione di marketing, il cinese ha contribuito a espandere il brand societario con la vendita di oltre 20mila magliette in quattro mesi.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 28/06/2019 15:06

Sono giorni delicati quelli che stanno passando i tifosi dell'Espanyol. Nonostante la qualificazione ai preliminari di Europa League, ottenuta nell'ultimo turno di Liga, le voci di mercato stanno scuotendo l'ambiente in maniera negativa. Il forte indebitamento per la questione stadio ha portato la società, negli ultimi anni, a dover sacrificare sempre più pezzi pregiati sul mercato. Non a caso, a lasciare i Pericos la prossima estate saranno almeno tre elementi di importanza vitale, uno per ruolo. Gente di grande spessore tecnico come Mario Hermoso, Marc Roca e Borja Iglesias, un trio di giocatori che, almeno sulla carta, dovrebbe portare nelle casse societarie una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro.

Solo una minima parte di questi sarà reinvestibile sul mercato. Per il resto, l'Espanyol farà come ha sempre fatto, ovvero puntare forte sui giovani canterani e affidando la loro crescita alle mani sapienti di un allenatore capace di svezzarli e lanciarli. Questa persona non sarà Rubi: l'artefice del miracolo europeo ha lasciato il club dopo una sola stagione e, a oggi, ancora non si sa chi ne prenderà il posto. L'ultima eredità lasciata da Rubi però potrebbe segnare il ritorno in grande stile della realtà barcelonista nel calcio che conta: l'esplosione di Wu Lei ha sorpreso tutta la Spagna in maniera trasversale. A poche ore dal suo approdo in Liga, orde di cinesi si sono riversate nel centro sportivo della società per vederlo all'opera in allenamento.

Poi, alla prima in casa, le tribune dell'Estadio Cornellà-El Prat sono state letteralmente invase da giornalisti arrivati apposta dall'Oriente per raccontare la prima, storica volta di un cinese nel massimo campionato spagnolo. Wu Lei, contrariamente a quanto si possa (legittimamente?) pensare, in pochi mesi si è rivelato il giusto mix tra il classico affare di marketing e l'innesto funzionale che ha permesso, a stagione in corso, di allungare le rotazioni di rosa nella zona offensiva. Esterno sinistro, ma destro naturale, in 16 presenze ha messo a segno 3 gol corredandoli con 2 assist, ma ciò che più ha impressionato è la velocità con la quale si è adattato ai ritmi spagnoli. Una particolarità assolutamente non scontata, per chi arrivava da 14 anni di Shanghai SIPG.

L'Espanyol va alla conquista della Cina grazie al grande impatto mediatico e sportivo portato da Wu Lei: l'esterno asiatico, arrivato a gennaio, ha costretto la società ad aggiornare tutta la parte dedicata al marketing

L'Espanyol conquista la Cina grazie a Wu Lei: già 20mila magliette vendute in pochi mesi

Come si diceva in precedenza, quella fatta su Wu Lei nasce principalmente come un'operazione di marketing condotta dalla proprietà cinese dell'Espanyol, intenta a dare una sterzata all'immagine del club con un rebranding specificatamente rivolto al mercato asiatico. Per questo la società si è dovuta adeguare in fretta: il grande hype riservato a questo affare si è tradotto anche in un'impennata dal punto di vista delle vendite: nei primi quattro mesi dalla sua messa in commercio, la maglia numero 24 dell'esterno biancoblu è stata acquistata più di 20mila volte.

Una cifra enorme, ancora più impressionante se si considera che a oggi le maglie da gioco di tutti gli altri calciatori pericos messe assieme non arrivano nemmeno a sfiorare tale numero. Ergo, Wu Lei ha un valore attualmente quasi inestimabile per l'Espanyol che, proprio in previsione di un'ulteriore crescita, sta mettendo a punto una nuova strategia per lanciarsi definitivamente sulla piazza cinese. A confermarlo è Agustin Filomeno, responsabile marketing della società, in un'intervista rilasciata a El Pais:

Siamo vicini a una rivoluzione: abbiamo calcolato che, a breve, il numero di vendite sulle magliette di Wu Lei verrà triplicato. All'inizio eravamo in difficoltà perché non immaginavamo questo impatto, ma ora stiamo studiando alcune strategie aggressive per sfruttare il momento.

La prima consiste di creare una vera e propria linea brandizzata con volto e numero in idiomi cinesi, una serie di oggetti che - oltre al semplice kit da gioco - comprende sciarpe, abiti, materiale di cancelleria, portachiavi e molto altro. La seconda, invece, riguarda l'andare incontro alla Cina dal punto di vista tecnologico: da quando il numero 24 si è vestito con i colori dell'Espanyol, il club ha dovuto aggiornare tutta la propria batteria informatica, cominciando ad accettare gli ordini della merce diversificando le piattaforme e puntando maggiormente sui metodi di pagamento più utilizzati sul mercato orientale, sfruttando servizi come WeChat e Alipay.

Così facendo, gli acquisti internazionali sono cresciuti dal 7% al 60% della somma totale fatturata dalla società, mentre le richiesta di biglietti e accrediti per lo stadio provengono per la metà da gente che arriva dall'estero. I numeri evidenziano tale crescita e sottolineano la bontà dell'idea avuta dal presidente Chen Yansheng, ma Filomeno spiega la questione con un'altra chiave di lettura:

Si potrebbe pensare che l'operazione Wu Lei sia legata principalmente al fatto che il proprietario sia cinese, ma in realtà abbiamo solo colto l'occasione per buttarci in un mondo talmente grande e interessante da non poter essere ignorato.

Va detto anche che nessuna operazione di marketing può portare dei benefici senza il contestuale ottenimento del risultato sportivo. In tal senso, l'attaccante ex SIPG ha dimostrato di avere le caratteristiche tecniche perfette per adattarsi ne La Liga. Il suo debutto ufficiale, avvenuto il 4 febbraio, ha incollato al dominio di Weibo ben 8,7 milioni di cinesi, nonostante a Pechino e Shanghai fosse notte. Record sbriciolati a raffica, uno dopo l'altro: qualche settimana dopo, durante il derby di Barcellona, la piattaforma ha fatto registrare il picco massimo storico mai toccato per una partita di calcio (quasi 16 milioni di agganci).

Una crescita esponenziale, confermata anche dai numeri toccati dai vari social della società: quasi 600mila cinesi si sono iscritti al profilo lanciato su Weibo, dove lo stesso Wu Lei ha già sfondato la soglia del milione e mezzo di follower. Per il primo Clasico, la Liga ha organizzato un evento in Cina regalando la possibilità a 1000 persone di assistere al match grazie alla regia di Sergi Torrents, delegato per lo sviluppo del calcio spagnolo in Asia.

Ultima, ma non per importanza, va sottolineata la grande interazione umana che da mesi si vive all'esterno del centro sportivo dell'Espanyol, raggiunta quotidianamente da centinaia di cinesi che sperano di strappare un selfie al loro idolo. Insomma, la rete è stata creata: adesso tocca al campo, dove Wu Lei ha già dimostrato le sue qualità. Con la partenza dei big, per lui potrebbe essere più facile trovare spazio.