L'ex attaccante del Milan applaude la decisione del Psg di ritirarsi dall'asta per il difensore olandese.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/06/2019 09:25 | aggiornato 28/06/2019 09:29

In Italia ce lo ricordiamo per una non fortunatissima esperienza con la maglia del Milan, ma in Francia Christophe Dugarry è stato uno degli attaccanti più importanti a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Oggi è un opinionista televisivo e parlando a RMC Sport ci è andato giù durissimo sull'operazione che dovrebbe portare Matthijs de Ligt a vestire la maglia della Juventus.

Secondo l'ex giocatore, il difensore olandese starebbe pensando troppo all'aspetto economico, soprattutto in riferimento alla sua età. E quello che non ha digerito in modo particolare è stata la richiesta di de Ligt di inserire una clausola rescissoria nel suo contratto:

Qual è l'idea? Cosa sta succedendo nella tua testa? 12, 13, 14 o 15 milioni di euro? Arrivati a quel punto, cosa cambia? Avrai una macchina in più, 50 metri quadrati in più nell'appartamento, 10 metri in più per la tua barca? Se la sua è una scelta puramente economica, allora mi fermo, perché mi fa venire da vomitare. De Ligt, è eccellente, è molto bravo, ma con una mentalità del genere, non durerà, non è possibile.

De Ligt, parole dure di Dugarry

Durissime parole di Dugarry su de Ligt

L'ex nazionale francese, campione del mondo nel 1998, si è poi congratulato con i dirigenti del Psg per aver mollato la pista legata a Matthijs de Ligt: