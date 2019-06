L'esterno dell'Everton ha la parotite: messo in quarantena, ha comunicato con i compagni di squadra via Skype. Intanto Tite spera che altri giocatori non siano stati contagiati.

28/06/2019

La Copa America 2019 di Richarlison rischia di fermarsi prima del previsto. L'esterno offensivo dell'Everton, schierato tra i titolari nelle prime due partite giocate nel girone dal Brasile, è stato costretto a restare a guardare contro Perù e nei quarti di finale giocati contro il Paraguay. A stoppare il cammino del 22enne non è stato però un infortunio rimediato sul campo, ma una parotite.

Conosciuta più comunemente come orecchioni, la malattia infettiva acuta ha spedito Richarlison nell'elenco degli indisponibili e ha privato il ct Tite di una preziosa risorsa. Il giocatore è stato così escluso dagli allenamenti con una decisione brutale quanto necessaria. Quarantena, distacco assoluto dai suoi compagni di squadra e degenza nella stanza d'albergo dove il Brasile è in ritiro a Porto Alegre.

In hotel Richarlison ha assistito alla vittoria ottenuta a fatica ai calci di rigore dalla nazionale verdeoro contro il Paraguay nei quarti di finale, valsa l'approdo in semifinale contro la vincente tra Argentina e Venezuela. Prima di giocarsi il penultimo atto della Copa America, però, i giocatori e lo staff tecnico del Brasile dovranno sottoporsi a un inatteso ostacolo: vaccino immediato, necessario visto che la parotite è una malattia altamente contagiosa.

L'allarme per Tite è legato alla possibilità di perdere altri elementi della sua rosa oltre a Richarlison, in un Brasile che già sta facendo a meno della sua stella Neymar. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olé, non è da escludere la possibilità che l'infezione possa aver già messo ko alcuni compagni di squadra di Richarlison, visti gli allenamenti svolti regolarmente in gruppo fino a poco prima di riscontrare il virus.

Il calciatore dovrà quindi restare a riposo dai tre ai cinque giorni e sicuramente non prenderà parte alla semifinale del 3 luglio. Per permettere a Richarlison di sentirsi comunque parte del gruppo, il ct ha studiato una soluzione particolare. Nel prepartita dei quarti, Tite ha portato all'interno dello spogliatoio un computer e si è collegato via Skype con il 22enne, a letto nella sua stanza d'albergo di Porto Alegre. Un modo inedito per condividere le emozioni della Copa America con i compagni di squadra. Che ora sperano di non dover fare i conti con la parotite.